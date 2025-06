M jak miłość

M jak miłość. Będzie burzliwy rozwód Izy i Radka? Była żona Marcina w końcu musi podjąć wiążącą decyzję

W nowym sezonie "M jak miłość" wreszcie dojdzie do rozwodu Izy (Adriana Kalska) z Radkiem (Philippe Tłokiński)?! Chociaż była żona Marcina (Mikołaj Roznerski) początkowo postawiła wszystko na romans z dziennikarzem, szybko wyszło na jaw, że mężczyzna wcale nie jest takim ideałem... Sam Chodakowski w minionym sezonie "M jak miłość" mocno zmartwił się o byłą ukochaną. Szczególnie, że bierze pod opiekę dzieci... Nie wiadomo, co strzeli do głowy nieobliczalnemu Radkowi! Ten koszmar dobiegnie końca?