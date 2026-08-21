M jak miłość. Artur zostawi Marysię dla Joanny w nowym sezonie! Wystarczy jedna prośba kochanki, która nie wytrzyma ich rozstania - ZDJĘCIA

Artur wybierze Joannę, a Marysia zostanie sama w 1937 odcinku "M jak miłość"

Rozpad małżeństwa Rogowskich w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacyjnej przerwie, będzie już przesądzony! Zdrada Artura z Joanną, kolejne kłamstwa, i sekretne schadzki z kochanką doprowadzą do tego, że mąż Marysi nie będzie już tym samym człowiekiem, co kiedyś. Rogowski z czułego, troskliwego partnera zmieni się w oszusta i zdrajcę, dla którego żona i rodzina nie będą miały większego znaczenia. Będzie się liczyła tylko nowa miłość, młodziutka Joanna, przy której jego serce zabiło mocniej!

Początek nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku nastąpi miesiąc po pierwszej nocy Artura i Joanny. Mimo że kochankowie nie będą dalej ciągnąć tego romansu, bo Rogowski wybierze Marysię, to Dobrzańska nie pogodzi się z jego decyzją. Szczególnie że żonaty kochanek będzie trzymał się od niej na dystans i rzuci nawet pracę w szpitalu w Gródku, gdzie ona jest kardiologiem. Jakby dręczyło go poczucie winy wobec żony.

Rozpaczliwa wiadomość Joanny do Artura zmieni wszystko w 1937 odcinku "M jak miłość"

Jednak Joanna w 1937 odcinku "M jak miłość" nie da Arturowi o sobie zapomnieć. Jak podaje światseriali.interia.pl wyśle do Rogowskiego wiadomość, błagając go o kolejne spotkanie. Mąż Marysi dostanie SMS-a od kochanki akurat w chwili, kiedy będą się wybierali na wieczorny spacer.

"Przepraszam, że łamię naszą umowę, ale ten dzień omal mnie nie wykończył... Nie potrafię pogodzić się z tym, że patrzysz na mnie jak na zupełnie obcą ci osobę. Jak ty okrutnie dotrzymujesz słowa..." - napisze mu Joanna, cytowana przez światseriali.interia.pl.

"Wiem, że wybrałeś swoją żonę, rodzinę, ale błagam cię tylko o jedno spotkanie. Będę zaraz na naszej trasie w lesie i mogę choćby do północy czekać tam na ciebie" - doda kochanka Artura w kolejnym SMS-ie.

Rozpaczliwa prośba od Joanny wystarczy, by Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zostawił Marysię i poleciał do kochanki. Żonę okłamie, że nie pójdzie na spacer, bo ma pilne wezwanie do pacjenta. I wtedy Marysia zacznie się domyślać, że mąż znów kłamie...

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Sekretna schadzka Rogowskiego w lesie z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość"! Kocha ją, a nie Marysię

Miłosna schadzka Artura i Joanny w lesie w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie wypełniona namiętnymi pocałunkami w samochodzie i czułymi wyznaniami, że teraz ona jest miłością życia Rogowskiego! Zapłakana Joanna powie, że nie potrafi bez niego żyć i nagle wybuchnie, że nie rozumie jego decyzji, że wybrał Marysię i rodzinę, łamiąc jej tym samym serce.

- Nigdy się z tym nie pogodzę... Dlaczego my to sobie robimy?! Artur, przecież wiem, że ty też to czujesz, czujesz to samo, co ja... - wyzna Joanna, a Artur potwierdzi, że kocha ją do szaleństwa. Jednocześnie uprzedzi Joannę, że nie odejdzie od Marysi i rodziny...

- Nie mogę zostawić żony, ale zawsze będę cię kochał...

Póki co w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu niewierny Rogowski wciąż będzie okłamywał Marysię, grając na dwa fronty, a ona nie dowie się o zdradzie z Joanną. To jednak tylko kwestia czasu aż prawda o romansie Artura i Joanny wyjdzie na jaw. A wtedy nastąpi koniec małżeństwa Rogowskich!

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu po przerwie wakacyjnej w TVP?

M jak miłość" wróci z lekkim opóźnieniem, a premiera 1937 odcinka, pierwszego po wakacjach, jest zaplanowana na poniedziałek, 7 września 2026 roku na godz. 20.55.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

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