M jak miłość. Aneta i Olek zapowiedzieli, że i na nich przyszła kolej. Wcale tego nie chcieli - ZDJĘCIA

M jak miłość

Na planie "M jak miłość" ruszyły zdjęcia do nowych odcinków kolejnego sezonu, które będą emitowane jesienią! Po długiej przerwie do "M jak miłość" wrócili Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel), który zmierzą się ze sporym wyzwaniem, gdy na rodzinę Chodakowskich spadnie wielka tragedia. Czy miłość Anety i Olka przetrwa? Ilona Janyst za kulisami "M jak miłość" ogłosiła, że teraz przyszła kolej na nich, chociaż wcale tego nie chcieli. Sprawdź, o co chodzi!