M jak miłość. Aneta będzie miała dosyć patrzenia, jak Kasia niszczy życie sobie i Jakubowi w nowym sezonie! Nie cofnie się przed niczym

Kiedy w "M jak miłość" Kasia przyzna się Jakubowi, że jest ojcem jej córki?

Chociaż "M jak miłość" wróci na antenę TVP2 na początku września, to szanse na to, że już w pierwszych odcinkach po wakacyjnej przerwie wszystkie tajemnice Kasi ujrzą światło dzienne są raczej marne. Zwiastun następnego sezonu "M jak miłość" jasno wskazuje, że zanim Kasia przyzna się Jakubowi i Mariuszowi do zamiany wyników testu DNA na ojcostwo, do tego, że to Karski jest ojcem jej córki Zosi, jeszcze nie raz ulegnie szantażowi Sowińskiego, którego kochanką została, aby zapewnić sobie jego milczenie.

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Podstępny Sowiński znalazł haka na Kasię przed finałem sezonu "M jak miłość". Wyciągnął od Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ), która szantażuje Kasię, na jej zlecenie zamieniła wynik testu, prawdę o tym, kto jest biologicznym ojcem córki lekarki. Jeszcze tego samego wieczoru zaprosił Kasię na randkę i postawił jej ultimatum: albo spędzi z nim noc, albo on odwiedzi Mariusza i powie mu, że to Jakub jest ojcem dziecka, które Sanocki wychowuje.

Kochanek Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" będzie też żądał, żeby pomogła mu pogrążyć Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), męża Anety! Ale o tym przyjaciółka się nie dowie. Bo Kasia nie cofnie się przed niczym, żeby Sowiński nie wydał przed Anetą, że mają romans! Jemu też będzie zależało na dyskrecji, aby zrealizować do końca plan zniszczenia Olka.

Czy Aneta wyda Kasię przed Jakubem w nowym sezonie "M jak miłość"?

Wiadomo już, że w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Kasia zabrnie jeszcze dalej w swoich kłamstwach! Nie będzie widziała drogi wyjścia z pułapki, którą zastawił na nią Sowiński. Jak zdoła ukryć przed Anetą, że została kochanką dyrektora klinki? Chodakowska dała przyjaciółce sporo pieniędzy, żeby pozbyła się szantażystki Sokołowskiej, ale odgrażała się, że jeśli Kasia nie powie Jakubowi i Mariuszowi prawdy o swojej córce, to ona to zrobi.

Na nic się zdały szlochy Kasi, że to będzie koniec jej małżeństwa, że Mariusz odejdzie, nigdy jej nie wybaczy, że to Karski jest ojcem Zosi i być może będzie chciał go nawet skrzywdzić!

- To niczego nie zmienia. I tak musisz to zrobić... Wiesz, że ona cię nie przestanie szantażować. Nie da ci spokoju. Musisz to jakoś przerwać... - Aneta naciskała na Kasię, żeby przyznała się do kłamstwa, lecz dopiero nowy sezon "M jak miłość" ujawni z jakim skutkiem.

Na pewno Aneta będzie miała dosyć patrzenia, jak Kasi niszczy sobie życie. Poza tym da jej wyraźnie do zrozumienia, że zachowuje się podle i okrutnie nie tylko wobec byłego i obecnego męża, lecz także własnej córki. Bo Zosia ma prawo być wychowywana przez biologicznego ojca.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.