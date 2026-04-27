M jak miłość. Agnes będzie piątą żoną Pawła?! Zduński odzyska swoje życie, a fani nie mają wątpliwości 

Małgorzata Pala
2026-04-27 10:18

Paweł (Rafał Mroczek) w kolejnych odcinkach „M jak miłość” w końcu zacznie wychodzić z największego kryzysu po śmierci Franki (Dominika Kachlik). W jego życiu coraz ważniejszą rolę odegra Agnes (Amanda Mincewicz), która pomoże mu stanąć na nogi i zajmie się Antosiem (Mark Myronenko). Fani już teraz nie mają wątpliwości – ich zdaniem to właśnie ona może zostać piątą żoną Zduńskiego! Zdradzamy, że tę dwójkę połączy bardzo silna więź. Sprawdź, co nastąpi.

Kolaż przedstawiający aktorkę Amandę Mincewicz jako Agnes i aktora Rafała Mroczka jako Pawła Zduńskiego z serialu M jak miłość. Postacie, ukazane od klatki piersiowej w górę, patrzą w prawą stronę. Kobieta ubrana jest w jasnofioletowy sweterek, mężczyzna w jeansową koszulę.
Przemiana Pawła z "M jak miłość"

W „M jak miłość” los nie oszczędził Pawła. Śmierć Franki całkowicie go załamala, a kolejne wydarzenia doprowadziły do tego, że Zduński pogrążył się w depresji i znalazł na granicy życia i śmierci. Dopiero pomoc bliskich sprawi, że zacznie powoli wracać do siebie.

Marysia (Małgorzata Pieńkowska) nie pozwoliła, by syn został sam z problemami i ściągnęła go do Grabiny, gdzie otoczy go opieką cała rodzina. Wsparcie zaoferuje także Judyta (Paulina Chruściel), gotowa pomóc Pawłowi w terapii i uporaniu się z traumą. To właśnie tam rozpocznie się jego długa droga do odzyskania równowagi.

Ogromną rolę w tym procesie odegra Agnes. Córka Artura (Robert Moskwa) od początku zaangażuje się w pomoc zarówno Pawłowi, jak i jego synowi. Po śmierci Franki i załamaniu Zduńskiego to właśnie ona będzie wspierać Marysię w opiece nad Antosiem, a z czasem stanie się dla chłopca kimś niezwykle ważnym. Już wiadomo, że starania bliskich odniosą pożądany efekt. Paweł stanie na nogi, znów zacznie działać, znajdzie w sobie siłę do dalszego życia z synkiem i nie tylko...

Więź Pawła z Agnes

W kolejnych odcinkach „M jak miłość” relacja Pawła i Agnes zacznie się zacieśniać. Wspólne chwile w Grabinie, rozmowy i codzienność sprawią, że Zduński stopniowo odzyska spokój i radość życia. Jak zdradził sam Rafał Mroczek, jego bohater wyjdzie z najgłębszego kryzysu i zacznie wracać na właściwe tory.

Na nagraniach zza kulis widać już zupełnie innego Pawła, uśmiechniętego, pełnego energii i otwartego na przyszłość. I choć ból po stracie Franki nie zniknie, to Zduński w końcu zacznie patrzeć przed siebie z nadzieją. Nic więc dziwnego, że widzowie błyskawicznie zaczęli łączyć fakty i snuć własne teorie. Szczególnie że bliskość Pawła i Agnes jest coraz bardziej widoczna.

Agnes piątą żoną Pawła Zduńskiego z "M jak miłość"?

W komentarzach pod nagraniami z planu nie brakuje jednoznacznych opinii:

„Pawełek bierz się za Agnes bo to super dziewczyna 🥰😘”

„Chciałbym żeby Agnes Rutke była piątą żoną Pawła 😉 może scenarzysci spełnią moje Marzenie 😋”

„Corka Artura jest cudowna 🔥”

„tak jest i dałbym ją na piątą żonę dla Pawła 😊”

Czy scenarzyści rzeczywiście zdecydują się na taki krok? Na razie nic nie jest przesądzone, ale jedno jest pewne, Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i jego powrocie do normalności. Ich relacja stanie się bardzo bliska, otworzą się przed sobą i poczują w sobie oparcie. A czy z tej relacji narodzi się coś więcej niż przyjaźń? Widzowie już mają swoją odpowiedź i przewidują, że Agnes będzie piątą żoną Pawła. Możliwe, że tę dwójkę faktycznie połączy coś więcej niż koleżeństwo. 

