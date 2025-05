M jak miłość. Afera po emisji ostatniego odcinka! Fani nie wytrzymali. Nie chcieli takiego zakończenia - ZDJĘCIA

"- Kama jest upierdliwa chce Marcina zmusić do ślubu

- Gorzej poniżyć się nie mogła,masakra 😳

- Oby odmówił tak jak zapierał się u Mostowiaków ! Nie to nie czego ta kobieta nie rozumie 🤦🏻‍♀️

- Najbardziej żenująca scena podczas całej emisji serialu 🎬 🙈

- Koniec sezonu z dobrym zakończeniem 🙂 tylko to co wcześniej się działo to jakaś masakra Kaśka to okropna zakłamana wyrachowana żmija mam nadzieję że wyjdzie to że badania sfałszowałane i że karma ją dopadnie 🤬

- Ale nudny finał 🤯... Zawsze się coś działo, pożar w grabinie, spotkanie Magdy z Julia itp... A teraz jedyne co mamy to 321x mizianko Kamy z Marcinem i plany prokreacyjne Chodakowskich.🙈 Oglądam m jak miłość od początku i nie dowierzam.🫤😟

- Najbardziej idiotyczny tekst: "To był ostatni odcinek przed wakacjami, zapraszamy we wrześniu" 4 miesiące wakacji.... 🤪

- Łezka mi się w oku zakręciła się oglądałam ten ostatni odcinek przed wakacjami 😪😪😪 Kaśka wariatka tak sfałować wyniki , powiedziała o tym jeszcze Mariuszowi , że jest w ciąży , a on tak się ucieszył . Obydwoje są siebie warci 😡😡😡 Kama oświadczyny się Marcinowi oraz najlepszy tekst Kuby do Martyny ,, Kłamstwo jest jak toksyna zabija powili " 🤣🤣🤣 i Olek , który poszedł z Anetą do lekarza . ,,Z żoną do lekarza " Będzie mi brakowało M jak miłość 😪😪😪 Tak szczerze nawet polubiłam wątek tej Kasi ❤️

- Jestem rozczarowana kocham ten serial ale z każdym rokiem przerwa wakacyjna zaczyna się znacznie za wcześnie co tu oglądać aż 4 miesiące masakra dlaczego 😭"