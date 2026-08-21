M jak miłość. Adam zagrozi Natalce odwołaniem ślubu w nowym sezonie. Wszystko przez suknię ślubną - ZDJĘCIA

Czy będzie ślub Natalki i Adama Karskiego w nowym sezonie "M jak miłość"?

Suknia ślubna Natalki w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach stanie się powodem jej kolejnej kłótni z Adamem! Nie dość, że Karski ustąpi ukochanej w sprawie terminu ślubu, zgodzi się go przesunąć go na lato, to jeszcze teraz będzie musiał niemal ją błagać, żeby wreszcie wybrała suknię ślubną. To narzeczony zabierze Natalię do salonu sukien w Gródku i jak podaje portal światseriali.interia.pl postawi twardy warunek, by ślub doszedł do skutku.

Karski wbrew Natalii w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu złamie tradycję, że pan młody nie powinien widzieć przyszłej żony w sukni ślubnej! Za bardzo będzie mu zależało na tym, żeby ją poślubić, by przejmował się takimi przesądami.

- Nie chcę już dłużej czekać! Ustąpiłem w sprawie terminu ślubu, więc ty też musisz mi w czymś ustąpić - powie Adam tonem nieznoszącym sprzeciwu.

Zakup sukni ślubnej Natalki w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie sporym wyzwaniem i w pewnym momencie Karski straci cierpliwość do narzeczonej. Po obejrzeniu Natalki w trzech kreacjach zacznie narzekać, że żadna nie podoba się ukochanej. Wreszcie Natalka wybierze skromną, białą suknię, która idealnie będzie podkreślała jej figurę. Zachwycony Adam zgodzi się od razu na ten model!

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Wówczas w 1937 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu do salonu wkroczą Hania (Wiktoria Basik), Zofia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) i jej mąż, Robert Żak (Krzysztof Tyniec). Córka panny młodej będzie zła, że wybiera suknię ślubną bez niej, a Kisielowa oburzy się, że Natalia nie będzie chciała słuchać jej dobrej rady, że ta suknia nie jest dla niej, bo powinna włożyć na ślub coś bardziej okazałego.

- Skoro już jesteśmy, to chyba warto posłuchać głosu rozsądku... To znaczy - nas. Też moglibyśmy ci coś doradzić - powie Kisielowa bez ogródek, jak cytuje swiatseriali.interia.pl.

Groźba Adama przed ślubem w 1937 odcinku "M jak miłość". Nie będzie chciał ożenić się z Natalką!

Natalka odmówi pomocy Kisielowej i właśnie wtedy w 1937 odcinku "M jak miłość" usłyszy groźbę Adama. - Jeśli nie kupisz tej sukienki, nie ożenię się z tobą. Zerwę oświadczyny - uprzedzi ją Karski.

Tym samym uda się wreszcie wybrać wymarzoną suknię ślubną Natalii, ale decydujący głos będzie należał do Hani, która poprze wybór matki. To jednak nie oznacza, że Kisielowa odpuści, bo przed ślubem Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość" będzie chciała decydować za młodą parę w najważniejszych kwestiach! Nawet przy wyborze tortu na wesele!

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu w TVP?

Odcinek 1937 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku, o godz. 20.55 w TVP2. To będzie premiera kolejnego 27 sezonu "M jak miłość".

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