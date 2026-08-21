M jak miłość. Początek nowego sezonu z opóźniony! Nie będzie premiery w ostatni poniedziałek sierpnia - ZDJĘCIA

Kiedy nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach 2026?

Koniec wakacji dla wielu widzów oznacza również powrót ulubionych seriali. Nic więc dziwnego, że wraz ze zbliżającym się wrześniem pojawiają się pytania: kiedy „M jak miłość” wraca po wakacjach? Kiedy pierwszy odcinek nowego sezonu?

W tym roku nie będzie premiery nowych odcinków „M jak miłość” w ostatnich dniach sierpnia. Serial nie wróci także wraz z początkiem września. Widzowie będą musieli poczekać jeszcze kilka dni. Dla porównania, Pierwsza miłość na Polsacie rozpocznie nowy sezon już w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. W przypadku „M jak miłość” sytuacja będzie wyglądała inaczej.

Kiedy pierwszy odcinek „M jak miłość” we wrześniu 2026? Jest data premiery nowego sezonu!

Pierwszy odcinek „M jak miłość” po wakacjach zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godz. 20.55 w TVP2. Oznacza to, że widzowie nie powinni czekać na premierę ani w poniedziałek 31 sierpnia, ani we wtorek 1 września. Nowy sezon „M jak miłość” rozpocznie się dopiero 7 września, czyli tydzień po rozpoczęciu wrześniowej ramówki.

Do tego czasu widzowie będą mogli przypomnieć sobie wydarzenia z poprzedniego sezonu. Przerwa między premierowymi odcinkami będzie więc dla fanów serialu dość długa, ale wiadomo już, że po powrocie akcja od razu ruszy z dużą dawką sensacyjnych zwrotów akcji.

Nowy sezon „M jak miłość” rozpocznie się od 1937 odcinka

Powakacyjna premiera będzie jednocześnie początkiem kolejnego sezonu serialu. Odcinek 1937 „M jak miłość” będzie pierwszym premierowym epizodem po wakacyjnej przerwie. Widzowie zobaczą w nim konsekwencje wydarzeń z finału poprzedniego sezonu. Szczególnie trudna okaże się sytuacja Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Po wszystkim, co wydarzy się przed wakacjami, ich małżeństwo znajdzie się w trudnym położeniu.

Mało tego, już na początku nowych odcinków na jesień widzowie zobaczą przygotowania do ślubu Natalki (Dominika Suchecka) oraz Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Przyszła panna młoda pokaże się w sukni, ale nie wszystko przebiegnie po jej myśli.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

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