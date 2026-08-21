M jak miłość. Marysia odkryje kłamstwo Artura w następnym sezonie. W końcu dowie się, do czego jest zdolny Rogowski - ZDJĘCIA

Kłamstwo Artura o odejściu z pracy w szpitalu w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Trudno w to uwierzyć, ale początek nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku upłynie pod znakiem kłamstw Artura! Jakby nie wystarczyło mu już to, że po nocy z Joanną wróci do Marysi, udając, że nic się nie stało, bo nie odważy się przyznać do zdrady. Mało tego! Rogowski bez konsultacji z żoną rzuci pracę lekarza w szpitalu w Gródku, gdzie kardiologiem jest także jego kochanka.

Minie już ostatni miesiąc wspólnej pracy Rogowskiego z Joanną w przychodni, a teraz w 1937 odcinku "M jak miłość" uzna, że musi się od niej odciąć także w szpitalu. Powód? By znów nie ulec pokusie, nie kusić losu, że Marysia dowie się o jego zdradzie! Jednego zakłamany i niewierny Artur nie przewidzi, że Marysia widzi więcej, niż mu się wydaje, że czujnie przygląda się jego relacjom z Joanną i dostrzeże nietypowe oznaki ich zachowania.

Decyzja Artura o odejściu ze szpitala w Gródku w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zaskoczy Marysię, która według doniesień portalu światserial.interia.pl zacznie dociekać, co się za tym kryje. Tak nagła rezygnacja Rogowskiego z dodatkowej posady wzbudzi podejrzenia jego żony, bo nic jej o tym nie powie. - Dobrze, że zrezygnowałeś z pracy w szpitalu, też uważam, że za dużo wziąłeś sobie na głowę. Tylko zrobiło mi się trochę przykro, że nie powiedziałeś mi o tym wcześniej. Kiedyś mówiłeś mi o wszystkim... - zauważy z niepokojem Marysia, a mąż od razu zacznie kłamać podczas wyjaśnień.

- Wiem, po prostu szarpałem się z tym i nie chciałem dodatkowo jeszcze ciebie tym obciążać. Ale głupio wyszło... Przepraszam - przyzna Rogowski.

Tak Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu będzie oszukiwał Marysię

By uśpić czujność Marysi w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur zaprosi ją na wieczorny spacer po Grabinie. Z łatwością przyjdzie mu całowanie żony i mówienie do niej z czułością. Chociaż cały czas będzie myślał o kochance! Aż nagle Joanna wyśle mu rozpaczliwe SMS-y, błagając o nocne spotkanie w lesie. Zamiast zostać z żoną, Rogowski od razu poleci do Joanny.

Wykręci się ze spaceru kolejnym kłamstwem o wezwaniu do pacjenta. - Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić... - oszuka Marysię, tak jak podaje światserial.interia.pl.

Przed wyjściem z domu w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur będzie o krok od wpadki, bo najpierw nie zgodzi się, żeby Marysia go podwiozła do pacjenta, a potem nie weźmie torby lekarskiej.

Kiedy w następnym sezonie "M jak miłość" Marysia dowie się, że Artur ją zdradza z Joanną?

Wiadomo już, że w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia nie dowie się, że Artur ją zdradza z Joanną. To jednak nie zmienia faktu, że prawda o romansie Rogowskiego z młodą lekarką ujrzy światło dzienne w następnym sezonie "M jak miłość" w odcinkach jesienią!

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu w TVP2?

Odcinek 1937 "M jak miłość" w TVP2 będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.55. To będzie początek nowego 27 sezonu serialu po przerwie wakacyjnej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

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