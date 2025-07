M jak miłość. Adam Karski nie chciał być nagrodą pocieszenia dla Natalii. Teraz nie będzie mu to już przeszkadzać – ZDJĘCIA

Bez romansu Adama z Natalią w poprzednim sezonie „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Adam zagiął parol na Natalię i zaczął zabiegać o jej względy. Jest też wspierającym i dobrym szefem. Do tego stopnia mu na niej zależy, że nie widzi nic nieodpowiedniego w ewentualnym nawiązaniu intymnej relacji z podwładną.

Adam dał sobie spokój z Natalką w „M jak miłość” przed wakacjami

Ostatecznie, na długo przed zakończeniem poprzedniego sezonu „M jak miłość” Adam zrezygnował z podboju Natalii. Kolejny raz spostrzegł, że Mostowiaczka myśli wciąż o swoim szwagrze Bartku. Wówczas podjął decyzję, że nie będzie dla niej nagrodą pocieszenia.

Natalia i Adam razem w „M jak miłość” po wakacjach?

Czas płynie i zmienia temperaturę uczuć, jakimi darzymy różnych ludzi. Mają także na nie wpływ pewne wydarzenia. W nowym sezonie „M jak miłość” być może dojdzie do tego, czego od dawna życzą Natalce fani serialu – policjantka da szansę Adamowi, tak by mogli spróbować być razem. Hania (Wiktoria Basik) także go lubi, więc istnieje szansa na coś pozytywnego w romantycznym życiu jej mamy. Nowe zdjęcie z planu pokazuje Mostowiaczkę i Karskiego w prywatnych ubraniach, co dowodzi, że będą się spotykać poza pracą w komendzie. Miejmy nadzieję, że sympatyczny Adam doczeka się prawdziwego zainteresowania ze strony Natalii, która tak bardzo zasługuje na szczęście.

