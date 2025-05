M jak miłość

Koniec M jak miłość. Zaręczyny Kamy i Marcina staną pod znakiem zapytania w 1871 odcinku? Chodakowski przyjmie pierścionek z przymusu? - ZDJĘCIA

To będą jedne z dziwniejszych zaręczyn w "M jak miłość". Chociaż Marcin (Mikołaj Roznerski) mówił wprost, że nie jest gotowy na ślub, Kama (Michalina Sosna) i tak zrobi po swojemu. Uklęknie przed ukochanym w 1871 odcinku "M jak miłość" i zaproponuje ślub. Mina Chodakowskiego powie wszystko. Kama zacznie dużo i szybko mówić, a on w pewnym momencie wtrąci się w jej monolog. Ślązaczka zrozumie, że ukochany nie chce ślubu. On jednak zacznie lawirować i wykręcać się, by finalnie przyjąć propozycję. To z przymusu czy prawdziwej miłości?