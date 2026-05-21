Koniec M jak miłość. Natalka z Adamem wyjadą, by jakoś uratować związek? To będzie dłuższa nieobecność? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finale sezonu „M jak miłość” relacja Natalki i Adama mocno się skomplikuje. Choć para będzie przygotowywała się do ślubu, to właśnie niedługo przed samą ceremonią Mostowiaczka zacznie mieć coraz większe wątpliwości. Natalia aż trzy razy przełoży termin ślubu, czym doprowadzi Karskiego do granic cierpliwości.

Policjant coraz wyraźniej zacznie dostrzegać, że ukochana sama nie wie, czego chce. Tym bardziej, że w głowie Natalki pojawi się ogromny chaos związany także z Mikołajem Lipińskim (Mateusz Kościukiewicz). To właśnie dlatego Adam w 1936 odcinku „M jak miłość” pokaże bardziej nerwową i zniecierpliwioną twarz.

Natalka zaproponuje Adamowi wyjazd w góry

Mimo napiętej atmosfery Natalia będzie próbowała ratować związek. Zaproponuje Adamowi wspólny wyjazd w góry. Mostowiaczka uzna, że taki wyjazd mógłby pomóc im odpocząć od problemów i na chwilę zapomnieć o ślubnym zamieszaniu. Podczas rozmowy w samochodzie spróbuje zachęcić partnera do podróży.

- Słuchaj, rano sprawdziłam, że w górach jest jeszcze trochę śniegu, to co? Może faktycznie te narty? - zaproponuje Natalia.Adam jednak nie ukryje rozdrażnienia. - Przy twoim braku zainteresowania zdąży stopnieć - kąśliwie zauważy policjant. Natalka mimo wszystko będzie próbowała ciągnąć temat dalej. - Ale czytałam, że ma się utrzymywać jeszcze dwa tygodnie - powie spokojnie.

Hania będzie naciskała na ślub Natalki i Adama

W rozmowę włączy się także Hania (Wiktoria Basik), która od dawna marzy o ślubie mamy z Adamem. Dziewczynka będzie wtórowała Natalce i zrobi wszystko, by poprawić atmosferę między przyszłymi małżonkami. Niestety nawet entuzjazm Hani nie poprawi humoru Karskiemu. Policjant wyraźnie straci cierpliwość do ciągłych zmian zdania ukochanej i coraz gorzej będzie znosił jej niezdecydowanie.

Choć propozycja wspólnego wyjazdu może wyglądać jak próba ratowania związku, wszystko wskazuje na to, że relacja Natalki i Adama znajdzie się w naprawdę trudnym momencie. Karski będzie miał dość życia w niepewności, a Natalia nadal nie będzie umiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę chce zostać jego żoną.