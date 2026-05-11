Koniec M jak miłość. Barbara nie uratuje rodziny przed rozpadem w ostatnim 1936 odcinku! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finale „M jak miłość” po raz kolejny okaże się, że to Barbara jest sercem domu w Grabinie. To właśnie do niej od lat przychodzą bliscy, gdy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. Seniorka rodu nie narzuca nikomu gotowych rozwiązań, ale potrafi wysłuchać, uspokoić i skierować rodzinę na właściwe tory.

W 1936 odcinku „M jak miłość”, który zakończy sezon, Barbara będzie miała wyjątkowo dużo powodów do niepokoju. Problemy Natalki, stan Pawła oraz narastający kryzys u Rogowskich sprawią, że po raz kolejny to właśnie ona będzie musiała trzymać rodzinę w ryzach.

Finał „M jak miłość”. Natalka w 1936 odcinku zwierzy się Barbarze przed ślubem z Adamem

Jednym z najważniejszych wydarzeń końca sezonu „M jak miłość” będzie szczera rozmowa Natalki z babcią. Policjantka, choć przygotowuje się do ślubu z Adamem, zacznie mieć poważne wątpliwości. Zamiast cieszyć się z nadchodzącej ceremonii, przyjedzie do babci po radę. W 1936 odcinku „M jak miłość” Natalka wyzna Barbarze, że nie jest pewna, czy rzeczywiście chce wyjść za mąż. Seniorka rodu nie będzie naciskać na wnuczkę. Przeciwnie, da jej do zrozumienia, że jeśli nie czuje stuprocentowej pewności, nie powinna podejmować tak ważnej decyzji. Wszystko wskazuje na to, że ślub Natalki i Adama nie dojdzie do skutku przed wakacyjną przerwą, a ten wątek będzie miał swój ciąg dalszy dopiero w kolejnym sezonie.

Koniec sezonu „M jak miłość”. Barbara pomoże Pawłowi stanąć na nogi

W finale „M jak miłość” w Grabinie nadal będzie przebywał Paweł (Rafał Mroczek), który po śmierci Franki (Dominika Kachlik) i próbie samobójczej wciąż będzie dochodził do siebie. Zduński znajdzie schronienie w domu Mostowiaków, gdzie otoczą go troską Barbara, Marysia (Małgorzata Pieńkowska) oraz Agnes (Amanda Mincewicz).

To właśnie Barbara odegra ważną rolę w przywracaniu Pawłowi wiary w przyszłość. Dzięki jej wsparciu oraz obecności Antosia (Mark Myronenko) Zduński powoli zacznie odzyskiwać równowagę. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego pobyt w Grabinie jeszcze się nie zakończy, a walka o pełny powrót do normalnego życia potrwa także po wakacjach.

Finał „M jak miłość”. Barbara będzie musiała ratować małżeństwo Marysi i Artura

Największy rodzinny kryzys pod koniec sezonu „M jak miłość” rozegra się jednak w przypadku Rogowskich. Joanna (Dominika Sakowicz), koleżanka Artura (Robert Moskwa) z przychodni, wyzna mu miłość i odejdzie z pracy. Rogowski nie pozostanie obojętny na jej słowa i sam uda się pod jej dom, by przyznać, że również to do niej czuje.

Na tym jednak nie koniec. Świadkiem niepokojących wydarzeń stanie się Agnes, która odkryje, co naprawdę dzieje się w życiu jej ojca. Dziewczyna przekaże wszystko Marysi, a to może doprowadzić do poważnego kryzysu w małżeństwie Rogowskich. Barbara, mieszkająca z nimi pod jednym dachem, z pewnością nie pozostanie obojętna. To właśnie ona może spróbować przemówić Arturowi do rozsądku i uchronić rodzinę przed rozpadem.

Koniec sezonu „M jak miłość”. Barbara po raz kolejny udowodni, że jest fundamentem rodziny

1936 odcinek „M jak miłość”, czyli finał sezonu, pokaże wyraźnie, że bez Barbary rodzina Mostowiaków nie poradziłaby sobie z wieloma problemami. To ona wysłucha Natalki, wesprze Pawła i spróbuje zażegnać kryzys u Rogowskich, chociaż ten się dopiero rozkręca. Wiele z tych wątków będzie miało swoje rozstrzygnięcie dopiero po wakacjach 2026.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.