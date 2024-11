Koniec Doroty w M jak miłość? Wyjazd żony Bartka za granicę będzie pożegnaniem z serialem?

- Kochany, najdroższy Bartku... Kiedy przeczytasz te słowa, będę już daleko... Wyjeżdżam za granicę. Poprosiłam przyjaciół, żeby mi w tym pomogli. Nie chcę, żebyś patrzył, jak odchodzę, żebyś cierpiał... Nie zniosłabym tego... Nie szukaj mnie, proszę, uszanuj moją decyzję. Zapamiętaj mnie taką, jaką mnie dzisiaj widziałeś - najszczęśliwszą na świecie. To dzięki Tobie - byłam i jestem szczęśliwa. Dzięki Tobie poznałam, co to prawdziwa miłość... Kocham Cię i zawsze będę Cię kochać. Twoja Dorota.