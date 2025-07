Jagoda z M jak miłość w szpitalu. Katarzyna Kołeczek przeszła operację i zamieściła poruszający apel - ZDJĘCIA

Katarzyna Kołeczek, uwielbiana Jagoda z "M jak miłość", na początku tygodnia trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację pod narkozą. Jeszcze przed zabiegiem 40-letnia aktorka na profilu na Instagramie poprosiła swoich fanów o wsparcie, o to, by trzymali za nią kciuki. Na szczęście operacja się udała, a Kołeczek zamieściła też poruszający apel do wszystkim, żeby się badali i dbali o swoje zdrowie. Zapewniła też, że szybko dochodzi do siebie. Trzy dni po zabiegu Kołeczek wróciła na plan "M jak miłość". Co się jej stało? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.