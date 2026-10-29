Barwy szczęścia, odcinek 3445: Ciekawski Broda przeprowadzi potajemne testy DNA. Tak sprawdzi braterstwo z Cezarym

Broda nie uwierzy na słowo w braterstwo z Cezarym w 3445 odcinku "Barw szczęścia"

W 3445 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan będzie chciał potwierdzić to, czego dowie się o swoim pochodzeniu. Mężczyzna zaplanuje wykonanie badań DNA bez wiedzy samych zainteresowanych. Nie wystarczy mu już sama informacja, że łączy go z Cezarym wspólny ojciec. Broda będzie chciał mieć dowód, który rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące ich pokrewieństwa. Jego decyzja nie pojawi się jednak bez powodu. W nadchodzących odcinkach sprawy rodziny Rawiczów mocno się skomplikują, a prawda o przyrodnim bracie Cezarego wyjdzie na jaw w wyjątkowo kiepskim momencie.

Cezary pozna prawdę o przyrodnim bracie podczas procesu, co bardzo mu się nie spodoba

Wkrótce Cezary stanie przed sądem i usłyszy wyrok trzech lat więzienia. Rawicz będzie odpowiadał w sprawie zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz), a rozprawa przyniesie mu jeszcze jedną wiadomość, która wywróci jego spojrzenie na rodzinę. Mężczyzna dowie się, że ma przyrodniego brata. Kajetan okaże się synem Bogdana Rawicza, zmarłego męża Józefiny (Elżbieta Jarosik). To właśnie wspólny ojciec połączy go z Cezarym. Dla obu mężczyzn będzie to nowa sytuacja, a sama wiedza o pokrewieństwie nie sprawi, że od razu nawiążą bliską relację.

Spotkanie w areszcie tylko pogorszy relacje braci

Póżniej Józefina zdecyduje się pojechać z Kajetanem do aresztu, by odwiedzić Cezarego. Spotkanie nie przyniesie jednak rodzinnego pojednania i szczerych słów. Między braćmi pojawi się ostre napięcie, a rozmowa nie pozwoli im łatwo ułożyć sobie relacji na nowo.

Właśnie w takiej atmosferze Broda zacznie planować potajemne badania DNA. Być może będzie chciał upewnić się, że informacje o jego pochodzeniu są prawdziwe, zanim zdecyduje, co dalej zrobić z nowo odkrytą więzią. Tym bardziej, że przedsiębiorczy Broda ma chrapkę na odbudowywanie majątku Rawiczów i dbanie o nazwisko ojca. Czy wynik testu rozwieje jego wątpliwości, czy też przyniesie kolejne komplikacje w rodzinie Rawiczów?

Kiedy 3445 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3445 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 20 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.