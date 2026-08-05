Klan po wakacjach. Czy to koniec małżeństwa Bożenki i Miłosza? Heniutka powie o jego zdradzie to, co wszyscy myślą

Bolek od razu zauważy, że między nimi wciąż jest chłód

W 4728. odcinku "Klanu" Bolek (Krzysztof Janczar) odwiedzi Bożenkę (Agnieszka Kaczorowska) w jej kwiaciarni z kawiarnią. Będzie chciał szczerze porozmawiać z synową i dowiedzieć się, jak wyobraża sobie przyszłość u boku Miłosza (Konrad Darocha). Liczył, że usłyszy coś, co pozwoli mu uwierzyć, że najgorsze mają już za sobą.

Rozmowa nie przyniesie jednak oczekiwanego efektu. Po powrocie do domu od razu zauważy to Heniutka (Małgorzata Sadowska), która dostrzeże przygnębienie męża.

– Widzę po minie, że rozmowa średnio ci się udała… – stwierdzi.

Bolek nie będzie ukrywał rozczarowania.

– Miałem okazję chwilę z nią pogadać. Tak od serca – wyzna żonie.

Najbardziej będzie go jednak niepokoić to, co zobaczył między Bożenką a Miłoszem.

– Siedzą przy jednym stole, niby wszystko normalnie, ale przecież między nimi jest lód… zamrażarka! Nie tak to powinno wyglądać.

Bożenka nie potrafi zapomnieć o zdradzie

Choć zdecydowała się dać mężowi kolejną szansę i wrócić z nim pod jeden dach, odbudowanie relacji okazuje się znacznie trudniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Zaufanie, które zostało zniszczone przez zdradę, nie wraca tak szybko.

Bolek zauważy, że Bożenka nadal zachowuje wobec Miłosza wyraźny dystans.

– Ona go cały czas trzyma na dystans – oceni.

Heniutka nie będzie miała wątpliwości, że zachowanie synowej jest całkowicie zrozumiałe.

– Trudno jej się dziwić.

Starsze pokolenie doskonale wie, że choć można próbować ratować małżeństwo, emocjonalne rany potrzebują znacznie więcej czasu, by się zagoić.

Heniutka przypomni Bolkowi jego własną zdradę

Rozmowa małżonków niespodziewanie zejdzie na ich własną przeszłość. Bolek spróbuje przekonać żonę, że przecież sam kiedyś popełnił podobny błąd, a mimo to dostał od niej drugą szansę.

– Ja też nie byłem święty, a ty mi wybaczyłaś – przypomni.

Heniutka nie pozwoli jednak spłycić tego tematu. Jej odpowiedź będzie krótka, ale wyjątkowo wymowna.

– Może nie wracajmy do tego... bo się jeszcze rozmyślę.

Po chwili wypowie zdanie, które wielu widzów uzna za najlepsze podsumowanie całej sytuacji Bożenki.

– Takie rzeczy można wybaczyć, ale nie zapomnieć.

To właśnie te słowa najlepiej oddają, dlaczego młoda kobieta wciąż nie potrafi w pełni otworzyć się na Miłosza. Choć postanowiła walczyć o swoje małżeństwo, ból po zdradzie nadal jest zbyt świeży.

Czy Miłosz odzyska zaufanie żony?

Na zakończenie rozmowy Heniutka zwróci uwagę mężowi, że wywieranie presji na Bożenkę nie ma najmniejszego sensu. Jej zdaniem nie da się przyspieszyć procesu odbudowy zaufania.

– Nie ciebie trzeba teraz wspierać, tylko Bożenkę. Na trudną przeszłość jest jedno lekarstwo – czas. I cierpliwość.

Te słowa powinny usłyszeć nie tylko Bolek, ale przede wszystkim Miłosz. Jeśli naprawdę zależy mu na uratowaniu małżeństwa, będzie musiał pogodzić się z tym, że odzyskanie zaufania żony nie nastąpi z dnia na dzień.

Kiedy emisja 4728. odcinka serialu "Klan"

Czy cierpliwość i szczere starania wystarczą, by Bożenka znów uwierzyła mężowi? Odpowiedź przyniosą nowe odcinki "Klanu". Emisja 4728. odcinka zaplanowana jest na wtorek 8 września o godz. 18:00 w TVP1.

Źródło: Interia

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