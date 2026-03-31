Klan, odcinek 4689: Stres przed rozwodem to dopiero początek, nad firmą Jerzego zawisły czarne chmury

Przedświąteczna atmosfera w serialu "Klan" przyniosła sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji i rodzinnych perypetii, które z pewnością trzymały was w napięciu. Niespodziewana podróż Szczepana do Pragi, będąca wynikiem kłótni z Edkiem, zakończyła się jego powrotem i próbą załagodzenia konfliktu, mimo początkowych oporów ze strony męża Wandy. W tym samym czasie Miłosz bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z Bożenką, a u Lubiczów narastało napięcie związane z unikaniem wspólnych świąt z sąsiadem Skoczkiem. Choć wydawało się, że sprytna wymówka Wigi załatwiła sprawę, odwołany wyjazd Pawełka i Toli wszystko skomplikował. Jakby tego było mało, nieświadomy intrygi Pawełek wspomniał przy Skoczku o wielkanocnym śniadaniu u Bolka, co mogło zniweczyć cały misterny plan. Wygląda na to, że rodzinne spotkania przy świątecznym stole będą obfitować w jeszcze więcej niezręcznych sytuacji.
"Klan" odc. 4689 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku dzieci Bożenki i Miłosza będą mocno odczuwać tęsknotę za mamą, próbując bezskutecznie przekonać tatę, by pozwolił im zostać w Miłoszewie zamiast wracać do szkoły. Niepokój wzbudzi telefon od samej Bożenki do Heniutki, ponieważ jej głos wyda się teściowej bardzo niepokojący. Tymczasem piętrzą się problemy u innych bohaterów: Jerzy zwierzy się wspólnikom ze stresu przed rozprawą rozwodową, a sytuację w firmie skomplikuje wiadomość o bankructwie ważnego kontrahenta. Gustaw ponownie będzie musiał zmierzyć się z rozrzutnością Agaty, co skłoni Pawła i Górzyńskiego do zasugerowania mu poważnej rozmowy. Ponadto Anna poinformuje Ilonę i Witka o swojej decyzji dotyczącej przepisania siedliska w Zakąskach na Iwonę.
"Klan" odc. 4689 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Premierowa emisja 4689. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków. Serial śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich codzienne zmagania, radości i smutki w sposób, z którym łatwo się utożsamić. Widzowie uwielbiają tę produkcję za jej ciepło, autentyczność i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)