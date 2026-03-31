Klan, odcinek 4689: Stres przed rozwodem to dopiero początek, nad firmą Jerzego zawisły czarne chmury

2026-03-31 15:28

Fani Klanu, przygotujcie się na moc wrażeń w odcinku 4689! Na Jerzego czekają podwójne kłopoty – stres związany z rozwodem spotęguje informacja o bankructwie ważnego klienta. Tymczasem w Miłoszewie zapanuje niepokój po bardzo dziwnym telefonie od Bożenki. Co tak naprawdę dzieje się z matką tęskniących za nią dzieci?

Autor: TVP/ Materiały prasowe Zbliżenie na Jerzego Chojnickiego (Andrzej Grabarczyk) z serialu "Klan", ubranego w brązową sztruksową marynarkę i czerwoną koszulę z krawatem, z zaniepokojoną miną.

Przedświąteczna atmosfera w serialu "Klan" przyniosła sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji i rodzinnych perypetii, które z pewnością trzymały was w napięciu. Niespodziewana podróż Szczepana do Pragi, będąca wynikiem kłótni z Edkiem, zakończyła się jego powrotem i próbą załagodzenia konfliktu, mimo początkowych oporów ze strony męża Wandy. W tym samym czasie Miłosz bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z Bożenką, a u Lubiczów narastało napięcie związane z unikaniem wspólnych świąt z sąsiadem Skoczkiem. Choć wydawało się, że sprytna wymówka Wigi załatwiła sprawę, odwołany wyjazd Pawełka i Toli wszystko skomplikował. Jakby tego było mało, nieświadomy intrygi Pawełek wspomniał przy Skoczku o wielkanocnym śniadaniu u Bolka, co mogło zniweczyć cały misterny plan. Wygląda na to, że rodzinne spotkania przy świątecznym stole będą obfitować w jeszcze więcej niezręcznych sytuacji.

"Klan" odc. 4689 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku dzieci Bożenki i Miłosza będą mocno odczuwać tęsknotę za mamą, próbując bezskutecznie przekonać tatę, by pozwolił im zostać w Miłoszewie zamiast wracać do szkoły. Niepokój wzbudzi telefon od samej Bożenki do Heniutki, ponieważ jej głos wyda się teściowej bardzo niepokojący. Tymczasem piętrzą się problemy u innych bohaterów: Jerzy zwierzy się wspólnikom ze stresu przed rozprawą rozwodową, a sytuację w firmie skomplikuje wiadomość o bankructwie ważnego kontrahenta. Gustaw ponownie będzie musiał zmierzyć się z rozrzutnością Agaty, co skłoni Pawła i Górzyńskiego do zasugerowania mu poważnej rozmowy. Ponadto Anna poinformuje Ilonę i Witka o swojej decyzji dotyczącej przepisania siedliska w Zakąskach na Iwonę.

"Klan" odc. 4689 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek sagi rodu Lubiczów przyniesie wiele emocji i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów. Widzowie z niecierpliwością czekają, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Jakie nowe wyzwania czekają postacie i czy uda im się pokonać przeciwności losu? Premierowa emisja 4689. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków. Serial śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich codzienne zmagania, radości i smutki w sposób, z którym łatwo się utożsamić. Widzowie uwielbiają tę produkcję za jej ciepło, autentyczność i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów. W serialu występują m.in.:

- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
Przez 11 lat grała Ulę w "Klanie". Potem słuch o niej zaginął. Nieprawdopodobne, jak zmieniła się Aleksandra Niżyńska!