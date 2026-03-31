Klan, odcinek 4689: Stres przed rozwodem to dopiero początek, nad firmą Jerzego zawisły czarne chmury

Przedświąteczna atmosfera w serialu "Klan" przyniosła sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji i rodzinnych perypetii, które z pewnością trzymały was w napięciu. Niespodziewana podróż Szczepana do Pragi, będąca wynikiem kłótni z Edkiem, zakończyła się jego powrotem i próbą załagodzenia konfliktu, mimo początkowych oporów ze strony męża Wandy. W tym samym czasie Miłosz bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z Bożenką, a u Lubiczów narastało napięcie związane z unikaniem wspólnych świąt z sąsiadem Skoczkiem. Choć wydawało się, że sprytna wymówka Wigi załatwiła sprawę, odwołany wyjazd Pawełka i Toli wszystko skomplikował. Jakby tego było mało, nieświadomy intrygi Pawełek wspomniał przy Skoczku o wielkanocnym śniadaniu u Bolka, co mogło zniweczyć cały misterny plan. Wygląda na to, że rodzinne spotkania przy świątecznym stole będą obfitować w jeszcze więcej niezręcznych sytuacji.

"Klan" odc. 4689 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku dzieci Bożenki i Miłosza będą mocno odczuwać tęsknotę za mamą, próbując bezskutecznie przekonać tatę, by pozwolił im zostać w Miłoszewie zamiast wracać do szkoły. Niepokój wzbudzi telefon od samej Bożenki do Heniutki, ponieważ jej głos wyda się teściowej bardzo niepokojący. Tymczasem piętrzą się problemy u innych bohaterów: Jerzy zwierzy się wspólnikom ze stresu przed rozprawą rozwodową, a sytuację w firmie skomplikuje wiadomość o bankructwie ważnego kontrahenta. Gustaw ponownie będzie musiał zmierzyć się z rozrzutnością Agaty, co skłoni Pawła i Górzyńskiego do zasugerowania mu poważnej rozmowy. Ponadto Anna poinformuje Ilonę i Witka o swojej decyzji dotyczącej przepisania siedliska w Zakąskach na Iwonę.

"Klan" odc. 4689 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek sagi rodu Lubiczów przyniesie wiele emocji i z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych fanów. Widzowie z niecierpliwością czekają, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Jakie nowe wyzwania czekają postacie i czy uda im się pokonać przeciwności losu? Premierowa emisja 4689. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów Polaków. Serial śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich codzienne zmagania, radości i smutki w sposób, z którym łatwo się utożsamić. Widzowie uwielbiają tę produkcję za jej ciepło, autentyczność i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów. W serialu występują m.in.:

- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

