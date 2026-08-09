Klan. Beata wreszcie zostanie babcią?! Jasiek wróci z Hiszpanii z zaskakującą wiadomością

Jasiek wróci z Hiszpanii. Roksi nadal będzie myśleć o Norbercie

Pierwsze powakacyjne odcinki „Klanu” przyniosą powrót Jaśka z Hiszpanii. Młody Rafalski spędził tam czas z rodzicami oraz Roksi, jednak wspólny wyjazd nie rozwiąże problemów, które od dawna komplikują ich relację.

Beata będzie chciała, aby syn wreszcie ułożył sobie życie u boku Roksi. Jak zwykle nie zamierza jednak ograniczać się do biernego obserwowania sytuacji. Kobieta będzie próbowała pomóc młodym w zbliżeniu, a momentami niemal siłą będzie chciała popchnąć ich ku sobie.

Problem w tym, że Roksi nadal nie będzie potrafiła całkowicie zamknąć poprzedniego rozdziału. W jej myślach wciąż będzie pojawiał się Norbert (Jakub Świderski). Mężczyzna zdążył już rozpocząć nowe życie u boku Sandry (Magdalena Górska), ale uczucia Roksi nie znikną tak łatwo.

Możliwe więc, że dziewczyna wciąż będzie liczyła na to, że Norbert kiedyś do niej wróci. W takiej sytuacji budowanie związku z Jaśkiem od początku będzie skazane na trudności.

Była narzeczona Jaśka wróci do jego życia

Jakby tego było mało, w życiu Rafalskiego pojawi się jeszcze jedna kobieta z przeszłości. Po latach do Polski wróci Jagoda – jego była narzeczona, która kiedyś niespodziewanie go zostawiła i wyjechała do Australii.

Jej ponowne pojawienie się może całkowicie zmienić sytuację. Jasiek będzie musiał zmierzyć się nie tylko z emocjami związanymi z dawną miłością, ale również z tym, co wydarzyło się między nimi przed laty.

Tym samym relacja z Roksi znajdzie się w jeszcze trudniejszym położeniu. Czy Jagoda będzie chciała odzyskać dawnego narzeczonego? A może jej powrót okaże się jedynie początkiem kolejnych komplikacji? Na odpowiedzi trzeba będzie poczekać do nowych odcinków.

Jasiek ma już swoje „dziecko”

Na szczęście zawodowo wszystko zacznie układać się znacznie lepiej. Po powrocie z wakacji Rafalski mocno zaangażuje się w rozwój rodzinnego biznesu. Jako farmaceuta będzie chciał przygotować aptekę „Pod Modrzewiem” na nowe czasy.

Placówka ma dla jego rodziny szczególne znaczenie. Założyła ją przed laty jego prababcia, Maria Lubicz (Halina Dobrowolska), a później aptekę prowadziły Elżbieta (Barbara Bursztynowicz) i Beata. Teraz przyszedł czas, by kolejne pokolenie przejęło rodzinną tradycję.

Jasiek zdecyduje się na poważne zmiany. Zacznie pracować nad internetową częścią apteki i szybko okaże się, że nowe przedsięwzięcie pochłonie go bez reszty. Będzie tak zaangażowany w projekt, że zacznie nazywać go swoim „dzieckiem”.

Beata ogłosi, że zostanie babcią!

Takiej okazji Beata oczywiście nie przepuści. Kiedy usłyszy od syna o jego „dziecku”, natychmiast wykorzysta dwuznaczność tego określenia.

Jej reakcja będzie pełna ironii. Beata z entuzjazmem ogłosi, że w takim razie wreszcie zostanie babcią. Jasiek będzie musiał więc wyjaśnić matce, że chodzi wyłącznie o jego nowe zawodowe przedsięwzięcie.

Czy na wirtualnym „dziecku” rzeczywiście się skończy? A może powrót Jagody sprawi, że w życiu Jaśka wydarzy się coś znacznie bardziej niespodziewanego?

Premierowe odcinki „Klanu” po wakacyjnej przerwie TVP1 rozpocznie emitować w poniedziałek 7 września.

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Quiz wiedzy o serialu „Klan” dla zaawansowanych Pytanie 1 z 16 W pierwszym odcinku serialu Elżbieta omyłkowo wydaje niewłaściwą dawkę leku. Później okazuje się, że: nic się nie stało, matka nie zdążyła podać dziecku lekarstwa matka podała dziecku lekarstwo, na szczęście w szpitalu udało się uratować mu zdrowie i życie niemowlę zmarło Następne pytanie