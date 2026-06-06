Znamy datę rozpoczęcia zdjęć do 11. sezonu "Rancza". Ekipa filmowa wraca do Jeruzala

Termin zdjęć do 11. sezonu serialu "Ranczo" w Jeruzalu

Zainteresowanie zbliżającą się odsłoną "Rancza" rośnie z każdym dniem, ponieważ nadchodzące odcinki mają ostatecznie zwieńczyć całą opowieść. Odkąd pod koniec zeszłego roku ogłoszono decyzję o wznowieniu tej popularnej telewizyjnej historii, w przestrzeni publicznej nieustannie mnożyły się domysły dotyczące wizji twórców.

Przez dłuższy czas brakowało oficjalnych ustaleń w kwestii powrotu aktorów i ekipy przed kamery. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że za naturalne tło dla wydarzeń ponownie posłuży mazowiecka miejscowość Jeruzal wraz ze swoimi malowniczymi okolicami. To właśnie tamtejsze plenery od dekady stanowią fundament dla fikcyjnych Wilkowyj.

Aby ustalić faktyczny stan przygotowań, zapytaliśmy o tę kwestię samorządowców z gminy Mrozy, która obejmuje wieś Jeruzal. Urzędnicy poinformowali nas, że otrzymali na razie wstępny harmonogram, z których wynika planowane rozpoczęcie produkcji latem bieżącego roku. Dla ekipy "Rancza" jest to tradycyjny okres pracy.

Według danych uzyskanych bezpośrednio w lokalnym urzędzie gminy prace na planie wystartują na przełomie czerwca i lipca, a cała ekipa produkcyjna zostanie na miejscu prawdopodobnie aż do sierpnia.

Cezary Żak i Artur Barciś na próbach do "Rancza". Są też nowe twarze

W ostatnich dniach maja Internet obiegły zdjęcia i filmy dokumentujące pierwsze czytanie scenariusza do jedenastej odsłony telewizyjnego hitu. Fotografie ukazują czołowe gwiazdy poprzednich edycji, w tym między innymi Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Violettę Arlak, Bartłomieja Kasprzykowskiego oraz Jacka Kawalca. Dzięki temu wiemy już na pewno, że starzy ulubieńcy publiczności ponownie zawitają na ekrany.

Ogromne poruszenie wśród fanów wywołała jednak obecność zupełnie nowych i bardzo młodych aktorów na opublikowanych fotografiach. Karolina Ludwiniak i Maciej Tomaszewski natychmiast stali się obiektem licznych spekulacji ze strony internautów. Widzowie podejrzewają, że aktorka odegra dorosłą córkę Lucy oraz Kusego, natomiast jej towarzysz wcieli się w życiowego partnera Dorotki. Ostateczne potwierdzenie tych przypuszczeń nastąpi jednak dopiero podczas premiery, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027 roku.

Fenomen serialu "Ranczo" i oczekiwania przed finałowym sezonem

Niezliczone rzesze widzów z utęsknieniem wypatrują świeżych epizodów produkcji, którą Telewizja Polska emitowała pierwotnie przez dekadę aż do 2016 roku. Pomimo upływu czasu format stale zyskuje nowych miłośników, a wszystko to za sprawą regularnych powtórek na kanałach telewizyjnych oraz dostępności na platformach streamingowych.

Telewizyjna historia Amerykanki o imieniu Lucy, przejmującej spadek po swojej babci i zderzającej się z urokami polskiej wsi, błyskawicznie zaskarbiła sobie ogromną sympatię narodu. W czasach największej świetności losy mieszkańców Wilkowyj oglądało ponad osiem milionów Polaków przed ekranami.

Głównym czynnikiem budującym gigantyczny sukces produkcji był doskonale napisany tekst zmarłego Andrzeja Grembowicza, tworzącego pod pseudonimem Robert Brutter. Twórca zagwarantował widzom niesamowitą dawkę dowcipu, inteligentne wymiany zdań oraz bardzo celne analizy polskiego społeczeństwa i rodzimej obyczajowości.

O sile tego telewizyjnego hitu zadecydowały również niezapomniane i wielowymiarowe role wybitnych artystów. Widzowie pokochali Cezarego Żaka za kreację Wójta i Proboszcza, Artura Barcisia jako Czerepacha, Katarzynę Żak w roli Solejukowej oraz nieżyjącego Pawła Królikowskiego jako Kusego. Trudno zapomnieć także o stałych bywalcach ławeczki, których zagrali Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski oraz zmarli Franciszek Pieczka i Leon Niemczyk.

Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że oczekiwania względem jedenastej transzy odcinków sięgają zenitu. Część fanów odczuwa ogromną radość z powodu niespodziewanego finału po latach, podczas gdy inni obawiają się rozczarowania i powielenia losu innych reanimowanych kultowych filmów i seriali o zaniżonej jakości. Dopiero najbliższe miesiące pokażą, czy twórcom uda się sprostać wysoko postawionej poprzeczce.

Twórcy serialu "Ranczo" niedługo rozpoczną nagrywania kolejnych odcinków. Na planie zameldują się główne gwiazdy obsady, co potwierdzają udostępnione zdjęcia.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.