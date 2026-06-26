Pierwsza miłość po wakacjach. Bolesław będzie chciał natychmiastowego rozwodu. Poddaje się, czy knuje nową intrygę w 4245 odcinku? – ZWIASTUN

Małżeństwo Olszewskich od dawna poddane było ciężkiej próbie. Bolesław, znany ze swojego porywczego charakteru i bezwzględności, przez lata ranił oraz emocjonalnie krzywdził swoją rodzinę. Miarka przebrała się, gdy Eliza, mając dość toksycznego traktowania, podjęła stanowczą decyzję o rozwodzie. Kobieta zaczęła skrupulatnie przygotowywać się do sądowej batalii, desperacko walcząc o zabezpieczenie finansowej przyszłości swojej oraz ich wspólnej córki, Angeliki. Konflikt w rodzinie eskalował do granic możliwości, gdy na jaw wyszły głęboko skrywane sekrety. Eliza zaczęła potajemnie spotykać się z jego wrogiem Świdrem, z kolei Bolesław bez skrupułów postanowił wykorzystać tę wiedzę jako najcięższe działo przeciwko żonie podczas nadchodzącej rozprawy. Wiedział jednak, że potrzebuje sojusznika, dlatego wciągnął w cały ten proceder swoją córkę Angelikę.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

W nowych odcinkach po wakacjach

W powakacyjnych odcinkach losy bohaterów skomplikują się jeszcze bardziej. W odcinku 4240 Angelika, idąc za prowokacyjną radą Filipa, zatrudni się jako salowa w klinice We-Med. Praca pozwoli jej zakopać topór wojenny z Filipem, a pełna optymizmu rozmowa telefoniczna z Białym, stacjonującym na misji w Kosowie, doda jej skrzydeł. Sielanka nie potrwa jednak długo, bo wkrótce nastąpi potężny wybuch. W odcinku 4241 Angelika niespodziewanie doświadczy nagłego, potężnego ataku paniki. Gdy w nocy przyśni jej się Ania zapewniająca, że zaopiekuje się Białym, dziewczyna zyska pewność, że w Kosowie wydarzyło się coś złego. Oficjalnie nikt nie zechce udzielić jej informacji, gdyż dla Kamila jest obcą osobą.

Tę tragiczną sytuację natychmiast spróbuje wykorzystać bezwzględny Bolesław, który wejdzie w posiadanie poufnych informacji o losie Białego. Postawi córce okrutne ultimatum - pomoże jej odkryć prawdę o ukochanym, jeśli Angelika zgodzi się zeznawać w sądzie przeciwko własnej matce. W odcinku 4244 Bolesław będzie triumfował, przekazując córce wyczekiwane wieści. W obecności Angeliki, Igi oraz Filipa dojdzie jednak do potężnej awantury między małżonkami. Eliza celowo sprowokuje męża do wybuchu, aby na ostatniej prostej przed rozwodem zdobyć brakujące dowody na jego winę.

W 4245 odcinku „Pierwszej miłości” Bolesław zaskoczy Elizę swoją decyzją o rozwodzie

Wszystko zmieni się diametralnie w zapowiadanym 4245. odcinku „Pierwszej miłości”. Angelika zdobędzie się na odwagę i oznajmi ojcu, że wbrew wcześniejszej obietnicy i szantażowi, zamierza w sądzie trzymać stronę matki. Bolesław będzie wściekły i głęboko rozczarowany postawą córki. Chwilę później wykona jednak szokujący ruch – zadzwoni do Elizy i zaproponuje jej natychmiastowy, szybki rozwód bez orzekania o winie.

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