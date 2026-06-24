Sytuacja wokół marki Korhanów stała się niezwykle napięta po wybuchu afery związanej z fałszywymi kamieniami szlachetnymi, w wyniku której inwestorzy odwrócili się od firmy. Seyran za wszelką cenę chciała ratować sytuację, tworząc tajny projekt oparty na wykradzionych zapiskach Halisa, co w poprzednim odcinku wywołało gniew Ferita, który uznał to za akt zdrady. Aby jednak uniknąć całkowitego bankructwa, niezbędne było podjęcie radykalnych działań, które oczyściłyby dobre imię Ferita i pozwoliły odzyskać utracone zaufanie dawnych kontrahentów.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Imperium Korhanów uratowane w 321. odcinku Złotego chłopaka

Nadchodzący 321. odcinek przyniesie przełomowe spotkanie z biznesmenami, w trakcie którego o losach imperium zadecyduje brawurowa akcja Seyran. Dziewczyna niespodziewanie wprowadzi na spotkanie prokuratora, który oświadczy, że problemy Ferita były częścią szeroko zakrojonej tajnej operacji przeciwko Wielkiej Pani. Dzięki temu sprytnemu posunięciu Ferit zostanie całkowicie oczyszczony z zarzutów, co wprawi inwestorów w zachwyt i skłoni ich do powrotu do współpracy z rodziną Korhanów. Pozostaje pytanie, czy po tak spektakularnym ocaleniu firmy Ferit zdoła schować dumę w kieszeń i docenić poświęcenie Seyran, przepraszając za swój wybuch gniewu.

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Złoty chłopak – kiedy i gdzie oglądać turecki hit?

Fani tureckich telenowel mogą śledzić losy bohaterów „Złotego chłopaka” na antenie TVP1, gdzie odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Zupełnie nowy, pełen niespodziewanych obrotów akcji 321. epizod, zostanie pokazany w piątek, 26 czerwca 2026 roku, dostarczając widzom kolejnej dawki intryg z udziałem Ferita, Seyran oraz Sinana.

Złoty chłopak – obsada popularnego serialu

W obsadzie tureckiej produkcji występują gwiazdy znane polskim widzom. W rolach głównych i drugoplanowych pojawiają się m.in.:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

Çetin Tekindor jako nestor rodu, Halis Korhan

Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

Beril Pozam grająca Sunę Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı występująca jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay w roli Latifa

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer grający Yusufa

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet

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