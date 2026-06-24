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Problemy firmy narastały po tym, jak ujawniono aferę ze skupem fałszywych klejnotów i wyciekły informacje o kryzysie w rodzinie. Odwrót inwestorów sprawił, że Seyran postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Aby ratować pozycję ukochanego i dorobek klanu, potajemnie wykorzystała szkice Halisa z jego ukrytego notesu.
Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku
Tajemnica jednak wyszła na jaw. Ferit jest pewien, że żona chciała go upokorzyć i zniszczyć jego autorytet. Poczucie zdrady wyzwoli w nim ogromną złość, a konfrontacja między małżonkami w 320. odcinku zamieni się w prawdziwą burzę. Gülgün postanowi wkroczyć do akcji i załagodzić spór, zwłaszcza że parę czeka ważne spotkanie biznesowe.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet