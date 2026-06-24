Złoty chłopak, odcinek 320: Ferit wpada w szał po odkryciu sekretu Seyran. Wybaczy jej tę zdradę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-24 15:36

Seyran działała w tajemnicy, chcąc pomóc mężowi. Ferit odbiera to jako cios wymierzony w jego kompetencje. W 320. odcinku serialu „Złoty chłopak” dochodzi do ostrego spięcia między małżonkami. Gülgün będzie próbowała opanować sytuację. Co jeszcze wydarzy się w nowym epizodzie?

Problemy firmy narastały po tym, jak ujawniono aferę ze skupem fałszywych klejnotów i wyciekły informacje o kryzysie w rodzinie. Odwrót inwestorów sprawił, że Seyran postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Aby ratować pozycję ukochanego i dorobek klanu, potajemnie wykorzystała szkice Halisa z jego ukrytego notesu.

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Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku

Tajemnica jednak wyszła na jaw. Ferit jest pewien, że żona chciała go upokorzyć i zniszczyć jego autorytet. Poczucie zdrady wyzwoli w nim ogromną złość, a konfrontacja między małżonkami w 320. odcinku zamieni się w prawdziwą burzę. Gülgün postanowi wkroczyć do akcji i załagodzić spór, zwłaszcza że parę czeka ważne spotkanie biznesowe.

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan, z ekspresją zdziwienia lub gniewu, podczas ostrej awantury z Seyran, o której można przeczytać więcej na Super Seriale. Tło z rozmazanymi światłami sugeruje wnętrze.
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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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