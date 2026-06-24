Problemy firmy narastały po tym, jak ujawniono aferę ze skupem fałszywych klejnotów i wyciekły informacje o kryzysie w rodzinie. Odwrót inwestorów sprawił, że Seyran postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Aby ratować pozycję ukochanego i dorobek klanu, potajemnie wykorzystała szkice Halisa z jego ukrytego notesu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Ferit traci zaufanie do Seyran w 320. odcinku

Tajemnica jednak wyszła na jaw. Ferit jest pewien, że żona chciała go upokorzyć i zniszczyć jego autorytet. Poczucie zdrady wyzwoli w nim ogromną złość, a konfrontacja między małżonkami w 320. odcinku zamieni się w prawdziwą burzę. Gülgün postanowi wkroczyć do akcji i załagodzić spór, zwłaszcza że parę czeka ważne spotkanie biznesowe.

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„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 25 czerwca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 320 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

Sonda Gdzie oglądasz tureckie seriale? TYLKO W TELEWIZJI TYLKO W INTERNECIE TO ZALEŻY...