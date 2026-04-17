Złoty chłopak, odcinek 276: Ferit i Seyran nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego, a Suna stawia twarde warunki mężowi

Joanna Dembek
2026-04-17 15:19

Seyran i Ferit po tragicznych przejściach ostatecznie decydują się zakończyć swój burzliwy związek. Z kolei zdeterminowana Diyar bez skrupułów usuwa kolejne przeszkody na drodze do planowanego ślubu. Napięta atmosfera panuje również u Suny, która nie zamierza dłużej tolerować wybuchów Abidina i przedstawia mu kategoryczne ultimatum. Tymczasem senior rodu, Halis, po cichu opracowuje bezlitosny plan uderzający w całą rodzinę. Emisja nowego epizodu zaplanowana jest na piątek, 24 kwietnia.

Kobieta z brązowymi włosami i zielonymi oczami, Seyran, patrzy z wyraźnym smutkiem na stojącego tyłem mężczyznę, Ferita, z rozczarowaniem na twarzy, na tle rozmytych zielonych krzewów. Zdjęcie ilustruje trudną konwersację bohaterów serialu Złoty chłopak, o której więcej przeczytasz na Super Seriale.
Złoty chłopak, odcinek 273 Złoty chłopak, odcinek 274 Złoty chłopak, odcinek 275 Złoty chłopak, odcinek 275
W poprzednim odcinku (275) Diyar zaoferowała Feritowi ostateczną szansę na ułożenie relacji, podczas gdy spór o rodzinną posiadłość znacznie przybrał na sile. Zdesperowany Abidin starał się zastraszyć domowników, na co stanowczo zareagował Halis, przypominając wszystkim o swojej absolutnej władzy w domu. Sam Ferit nadal borykał się z ogromnymi wątpliwościami i unikał podjęcia wiążących decyzji dotyczących własnego życia.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

"Złoty chłopak", odc. 276: Seyran i Ferit kończą ze sobą raz na zawsze

Byli kochankowie przeprowadzają niezwykle bolesną konwersację, z której płynie jeden brutalny wniosek. Zarówno Seyran, jak i Ferit zgodnie stwierdzają, że ich dawne uczucie wypaliło się bezpowrotnie. Mimo ogromnego cierpienia, oboje postanawiają ostatecznie zakończyć wspólną drogę i rozejść się w swoje strony.

Jednocześnie zachowanie Abidina staje się coraz bardziej nieobliczalne i agresywne. Dotychczas wierna Suna traci w końcu cierpliwość i stawia ukochanemu drastyczne ultimatum, które wisi nad ich małżeństwem niczym wyrok. W międzyczasie wyrachowana Diyar z zimną krwią likwiduje wszelkie bariery, które mogłyby zablokować jej drogę do ołtarza.

W cieniu tych dramatów nestor rodu Korhanów wciąż pociąga za sznurki. Halis w głębokiej tajemnicy przed bliskimi tka misterną intrygę, mającą na celu odzyskanie dawnej, niepodzielnej kontroli nad domem. Członkowie zwaśnionej rodziny przestają sobie ufać i skupiają się wyłącznie na obronie własnych interesów.

Złoty chłopak, odcinek 273
"Złoty chłopak", odc. 276: Kiedy i gdzie oglądać serial

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w dni robocze, punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 276. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami oraz nieoczekiwanymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany już w piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieprzerwanie towarzyszyć w trudnych losach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

"Złoty chłopak", odc. 276: Kto gra w tureckim hicie

Na ekranie w popularnej produkcji pojawiają się znane nazwiska. W głównych i pobocznych rolach w serialu występują następujący aktorzy:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako nestor Halis Korhan
  • Şerif Sezer odgrywająca Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı kreujący postać Abidina
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ wcielająca się w Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar grająca Şefikę
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay odgrywający Latifa
  • Selen Özbayrak w roli Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
  • Binnur Kaya jako Nükhet
