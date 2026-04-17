Dziedzictwo, odcinek 903: Nana uśpiona i zaatakowana w salonie fryzjerskim. Co knuje Cansel?

W poprzednim odcinku (902): Ayse zażądała, by Ferit natychmiast oddał klucze, otwarcie zarzucając mu potajemny romans z prokuratorką. Mężczyzna nie pozostał dłużny i wytknął jej chorobliwą zazdrość o inną kobietę. Z kolei Nana podjęła zatrudnienie w zakładzie Cansel, od początku podświadomie czując, że spotka ją tam wyłącznie pasmo przykrości i upokorzeń. Tylko błyskawiczna reakcja Aynur uratowała życie Sinanowi, gdy znalazła ona nieprzytomnego prawnika w jego własnym mieszkaniu. Dzięki jej opiece mężczyzna zdołał uniknąć śmierci i zaczął powoli wracać do sił.

"Dziedzictwo", odc. 903: Cansel usypia Nanę, aby ją oszpecić!

Główna bohaterka postanawia znosić wszelkie drwiny w absolutnym milczeniu, ponieważ nie zamierza martwić Poyraza swoimi problemami w nowym miejscu pracy. Niestety, Cansel nie ogranicza się wyłącznie do słownych uszczypliwości, lecz niepostrzeżenie podaje dziewczynie silne leki nasenne, a kiedy ta traci przytomność, usiłuje obciąć jej włosy nożyczkami. Przed całkowitym oszpeceniem ratuje ją nagłe pojawienie się Şahina. Niestety, po powrocie do domu Nana musi dodatkowo stawiać czoła rosnącej wrogości ze strony Cennet, która robi dosłownie wszystko, by maksymalnie uprzykrzyć jej codzienność.

"Dziedzictwo", odc. 903: Derya wprowadza się do Ferita i Ayse

Ayse, dogłębnie poruszona rzekomymi problemami życiowymi pani prokurator, sugeruje Feritowi, aby zaoferowali kobiecie bezpieczne schronienie w swoim własnym domu. Derya z ogromną satysfakcją przyjmuje tę propozycję, od razu widząc w niej doskonałe narzędzie do zrealizowania swojego chytrego planu. Postanawia bezwzględnie nadużyć gościnności gospodarzy, by maksymalnie zaognić ich wzajemny konflikt i docelowo całkowicie odseparować Ayse od funkcjonariusza policji.

"Dziedzictwo", odc. 903: Aynur opiekuje się Sinanem i poznaje jego mroczną przeszłość

Aynur przez długi czas czuwa przy łóżku rekonwalescenta i powoli dociera do niej, skąd bierze się tak bardzo chłodne i trudne usposobienie prawnika. Kobieta dowiaduje się o niezwykle bolesnych, wręcz traumatycznych relacjach Sinana z jego rodzicami z lat młodości. Te szokujące informacje sprawiają, że jego dotychczasowa opiekunka zaczyna patrzeć na niego z ogromnym współczuciem, w pełni pojmując jego dojmujące poczucie osamotnienia na świecie.

7

"Dziedzictwo", odc. 903: Gdzie i kiedy oglądać

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić w polskiej telewizji każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, równo o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Premiera najnowszego, 903. epizodu została oficjalnie zaplanowana na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed swoimi telewizorami w wyznaczonym terminie, mają możliwość nadrobienia wszystkich brakujących odcinków za pośrednictwem bezpłatnej platformy streamingowej TVP VOD. Fani produkcji zachęcani są również do rozwiązywania internetowych quizów sprawdzających wiedzę o fabule tego niezwykle popularnego na całym świecie tureckiego hitu.

"Dziedzictwo", odc. 903: O czym opowiada serial i kto w nim występuje

Głównymi bohaterkami historii są Seher oraz Kevser, czyli dwie córki Yusufa. Rodzina nie opływa w wielkie bogactwa, ale bardzo mocno docenia wspólnie spędzany czas. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica potężnego rodu Kyrymly. Niedługo potem rodzi synka, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Z czasem kobieta zostaje wdową, a na dodatek zaczyna zmagać się z bardzo trudną do wyleczenia chorobą. Tuż przed swoją śmiercią błaga młodszą siostrę, by ta należycie zaopiekowała się jej pięcioletnim synem. Po nagłym zgonie Kevser mały chłopiec trafia pod skrzydła bezdusznego Yamana, a Seher rozpoczyna wyboistą walkę o szybkie odzyskanie siostrzeńca z rąk chłodnego mężczyzny.

W serialu występują znakomici tureccy aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu w roli zdeterminowanej Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający postać małego Yusufa

Gülderen Güler jako urocza Kiraz

Melih Özkaya w roli funkcjonariusza Alego

Tolga Pancaroglu grający Ziyę

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, rodzoną siostrę Duygu

