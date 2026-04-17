La Promesa, odcinek 377: Szokujące odkrycie Petry. Prawda o zachowaniu Cruz ujrzy światło dzienne

W poprzedniej odsłonie serii Manuel udał się do Kordoby, gdzie znajomy obalił alibi medyka dotyczące ratowania ofiar pożaru, co skłoniło dziedzica do rozpoczęcia prywatnego śledztwa przeciwko Ablowi. Z kolei w rezydencji Maria Fernandez zainicjowała pracowniczy bunt, za co surową karę poniosła Jana – zmuszono ją do katorżniczej pracy, która zakończyła się utratą przytomności. Dodatkowo Norberta wywołała gigantyczny skandal, wpadając w furię i atakując Simonę na oczach całej służby. Wszystkie te incydenty drastycznie zagęściły atmosferę w posiadłości, stawiając bohaterów w obliczu trudnych dylematów moralnych.

"La Promesa", odc. 377: Petra poznaje bezwzględną prawdę o markizie Cruz

Kobieta wreszcie dowiaduje się, kto wydał bezpośredni rozkaz wysłania jej syna na tragiczne w skutkach polowanie. Odkrycie, że to osobiście Cruz wyznaczyła Feliciana na towarzysza Curro, całkowicie druzgocze Petrę. Jej wieloletnia, bezwarunkowa lojalność wobec właścicielki majątku zostaje poddana najcięższej próbie. Zrozpaczona matka musi teraz ocenić, czy był to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy też arystokratka z premedytacją posłała jej dziecko na pewną śmierć. Ta wstrząsająca wiedza może wkrótce zrujnować pozycję markizy.

"La Promesa", odc. 377: Maria Fernandez ignoruje ostrzeżenia i planuje strajk

Pokojówka, rozochocona swoimi ostatnimi działaniami, ani myśli rezygnować z organizacji wielkiego strajku służby. Nie przekonują jej nawet logiczne argumenty Jany, która na własnej skórze doświadczyła bezwzględności chlebodawców i desperacko próbuje uchronić koleżankę przed podobnym losem. Maria pozostaje jednak głucha na wszelkie rady. Sytuacji nie są w stanie opanować również Rómulo oraz Pia, których rozpaczliwe próby załagodzenia nastrojów i ochrony podwładnych przed gniewem panów spełzają na niczym.

"La Promesa", odc. 377: Alonso zamyka śledztwo, a Catalina ma wątpliwości

W międzyczasie Catalina z rosnącym niepokojem obserwuje nietypowe zachowanie Pelayo, którego tajemnicze działania wzbudzają w niej coraz większe podejrzenia. Równolegle Alonso podejmuje kluczową decyzję, ostatecznie kończąc dochodzenie – oficjalnie uznaje postrzelenie Curra za zwykły wypadek. Taki obrót spraw jest wymarzonym scenariuszem dla prawdziwych sprawców, którzy mogą odetchnąć z ulgą, unikając jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje czyny w murach pałacu.

"La Promesa", odc. 377: Gdzie i kiedy oglądać

Hiszpańską produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Premiera 377. odcinka została zaplanowana na piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w czasie premierowej emisji, mają możliwość nadrobienia wszystkich zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD, gdzie regularnie trafiają nowe epizody.

"La Promesa", odc. 377: O czym opowiada serial i kto w nim gra

Główna bohaterka, Jana, z każdym dniem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety potężnej rodziny Lujan, ukryte w przepastnych wnętrzach posiadłości. Dziewczyna musi nieustannie maskować swoje prawdziwe cele, lawirując w niebezpiecznym środowisku pełnym manipulacji, kłamstw i narastających napięć między arystokracją a personelem. Jej sytuację dodatkowo komplikuje zacieśniająca się relacja z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru między zaplanowaną zemstą a prawdziwą miłością. Atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej duszna, a ukrywana prawda może okazać się znacznie bardziej szokująca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W obsadzie hiszpańskiej telenoweli znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (wcielająca się w postać Jany Expósito)

Eva Martín (odgrywająca rolę Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (w roli Manuela Luján Ezquerdo)

María Castro (grająca Píę Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (wcielająca się w Candelę Garcíę)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (w roli Jimeny)

Alicia Bercán (odgrywająca Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (grająca Petrę Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (w roli Loly Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)