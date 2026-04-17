M jak miłość. Tak się zmieni Kama w następnym sezonie! W końcu się opamięta i nie będzie dręczyć Marcina? - ZDJĘCIA

Co z Kamą i Marcinem w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Metamorfoza Kamy w następnym sezonie "M jak miłość" rzuca się w oczy od razu po publikacji przez Michalinę Sosnę zdjęć z premierowych odcinków.Uwielbiana aktorka pokazała się już w innej fryzurze, która sprawia, że Kama będzie wyglądała bardzo dziewczęco i uroczo. Czy za zmianą wyglądu Kamy będzie też szła jej zmiana zachowania wobec Marcina?

Wielu fanów "M jak miłość" po ostatnich wyczynach Kamy, jak szantażem zmusiła Marcina, aby rzucił pracę detektywa, nie chce jej już oglądać w serialu. Coraz częściej pojawią się opinie, że Kama powinna odejść, zostawić Marcina w spokoju, bo on tylko przez żonę cierpi. Ale przecież dopiero co wzięli ślub? Kryzys małżeńskie zdarzają się w najlepszych związkach, a póki się kochają powinni walczyć o tę miłość.

Tylko czy Kama się opamięta i zrozumie, że zmuszanie Marcina do życia zgodnie z jej wyobrażeniem nie prowadzi do niczego dobrego? To się okaże w następnym sezonie "M jak miłość", w którym na pewno nie zabraknie emocji. Głównie z powodu nowej kobiety, która zakręci się koło Marcina.A będzie nią prezes firmy, gdzie Chodakowski będzie pracował jako ekspert ds. bezpieczeństwa, Elżbieta Domańska. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ona zagrozi miłości Kamy i Marcina w "M jak miłość" po wakacjach 2026 r.

Kiedy "M jak miłość" wróci do TVP po przerwie wakacyjnej?

Aktorzy i pozostała część ekipy produkcyjnej już kilka dni temu wróciła na plan "M jak miłość", by kręcić kolejny już nowy 27 sezon. Ale efekty widzowie zobaczą dopiero późną jesienią.

Mimo że po przerwie wakacyjnej "M jak miłość" wróci na antenę TVP2 w pierwszych dniach września, to najpierw będą emitowane odcinki już nakręcone. Te, do których zdjęcia trwały jeszcze zimą. A serialowa wiosna w "M jak miłość" rozpocznie się dopiero pod koniec listopada!

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon