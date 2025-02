Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów. Kiedy i gdzie oglądać 2 sezon serialu TVP? Ile będzie liczył odcinków? Kto dołączy do obsady? - ZDJĘCIA

Hitowa „Zatoka szpiegów” wraca z 2 sezonem! Już w niedzielę 2.03.2025 roku o godzinie 20.20 widzowie TVP1 zobaczą kolejną odsłonę losów Franza Neumanna, w którego ponownie wcieli się Bartosz Gelner. A obok niego nie zabraknie innych znanych osobistości, gdyż obok tych dobrze znanych twarzy z 1 sezonu dołączą także inne gorące nazwiska, a w życiu młodego oficera Abwehry pojawi się nowa kobieta! Ale to nie koniec zmian w 2 sezonie kultowego serialu „Zatoka szpiegów”! A zatem co jeszcze się wydarzy, a przede wszystkim kiedy i gdzie oglądać kolejny sezon. I ile tym razem będzie liczył odcinków? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!