Wojna zastępcza, odcinek 3: Zuza i Budyń aresztowani. Nie domyślą się, że są ofiarami przebiegłej gry wywiadu - ZWIASTUN

"Wojna zastępcza" odcinek 3 - niedziela, 22.03.2026, o godz. 20.25 w TVP1

Aresztowanie Zuzy i Budynia w 3 odcinku "Wojna zastępcza" to będzie zaplanowana akcja podczas ich gry operacyjnej w Berlinie. Ten dramatyczny zwrot akcji dla niedoświadczonych szpiegów, oficerów UOP będzie krył wiele tajemnic. Nie domyślą się jeszcze, że mimo wszystko wykonali swoje zadanie, a ich misja będzie punktem wyjścia do kolejnych wyzwań dla agentów wywiadu!

Tajna operacja Smirnoffa w 3 odcinku "Wojna zastępcza"

Także w Polsce w 3 odcinku "Wojna zastępcza" sytuacja będzie się rozwijała dynamicznie. Artur Gruz (Mateusz Więcławek) po nawiązaniu sojuszu z radzieckim majorem Aleksandrem Zarudinem (Dawid Dziarkowski), będzie walczył z mafią paliwową. Jednak brutalna walka z przestępczością okaże się przykrywką dla tajnej operacji specjalnej Smirnoffa (Mariusz Bonaszewski).

Przerażające odkrycie Artura w 3 odcinku "Wojna zastępcza". Zwłoki radzieckiego żołnierza!

Artur z przerażeniem w 3 odcinku "Wojna zastępcza" odkryje radioaktywne zwłoki radzieckiego żołnierza. Podejmie się trudnego wyzwania, by ustalić jaki udział w tym makabrycznym odkryciu ma piękna porucznik KGB Nastia Poliakowa (Paulina Gałązka)!

W tarapaty wpadnie też Stefan "Gutek" Pszczółkowski (Karol Bernacki), który spotyka tajemniczą dziewczynę Paulinę (Anastazja Małocha), z którą lekkomyślnie nawiąże znajomość. To się może źle skończyć dla szpiega!

"Wojna zastępcza" odcinek 3 - gdzie oglądać w internecie?

Emisja 3 odcinka "Wojna zastępcza" w niedzielę, 22 marca 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. Już teraz 3 odcinek można obejrzeć przedpremierowo w VOD.TVP.pl, ale jest płatny aż do premiery w telewizji.