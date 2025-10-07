Wielki powrót! BNP Paribas Warsaw SerialCon już w listopadzie – premiery, międzynarodowe jury i światowi giganci streamingu!

BNP Paribas Warsaw SerialCon: Platforma Dialogu i Prezentacji

Festiwal, po sukcesie pierwszej edycji, umacnia swoją pozycję jako jedyna w Polsce, kompleksowa przestrzeń w całości poświęcona serialom. Nie jest to wyłącznie przegląd nowości, ale przede wszystkim forum dialogu między twórcami, producentami, nadawcami, a także widzami, którzy stanowią bijące serce fenomenu serialowego. Festiwal staje się pomostem łączącym mały ekran z prestiżem wielkiego kina, oferując kinowe doświadczenie oglądania najlepszych produkcji.

W kontekście nieustannie rosnącej popularności seriali, które stały się stałym elementem życia codziennego, BNP Paribas Warsaw SerialCon dąży do uchwycenia i analizy tego zjawiska. Seriale to dziś nie tylko rozrywka i relaks – komentuje Magdalena Sroka, Dyrektorka Kreatywna BNP Paribas Warsaw SerialCon – ale także soczewka, w której skupiają się lęki i niepokoje społeczne. Festiwal ma na celu sprowokowanie pogłębionej rozmowy o ich roli, odzwierciedlanej również w dynamicznym rozwoju fandomów i przenikaniu serialowej estetyki do rzeczywistości pozaekranowej.

Konkurs, Program i SerialCon Pro Industry

Tegoroczna edycja obfitować będzie w różnorodne sekcje tematyczne, pokazy specjalne i spotkania z gwiazdami. Kluczowym punktem pozostaje Konkurs Główny, w którym polskie produkcje powalczą m.in. o tytuł Najlepszego Serialu 2025 roku, przyznawany przez niezależne, międzynarodowe jury.

Pokazy i wydarzenia towarzyszące odbędą się w warszawskiej Kinotece, stanowiąc centrum festiwalowych emocji.

Integralną i kluczową z punktu widzenia branży częścią Festiwalu będą 3-dniowe wydarzenia SerialCon Pro Industry. Skierowane do przedstawicieli branży filmowej, obejmą szereg warsztatów, paneli i dyskusji na temat trendów, produkcji i dystrybucji serialowej.

Sukces Pierwszej Edycji i Plany na 2025

Pierwsza edycja to był olbrzymi sukces. Branża serialowa w końcu zyskała należną jej przestrzeń do merytorycznych rozmów, wciągając do dialogu serwisy streamingowe, twórców, producentów i media. Najgłośniejsze premiery przyciągnęły tłumy, a na festiwalu gościliśmy światowe gwiazdy - mówi Magdalena Sroka, Dyrektorka Kreatywna BNP Paribas Warsaw SerialCon.

W ubiegłym roku tytuł Serialu Roku zdobyła produkcja „Infamia” od Netflixa a gościem festiwalu był Jared Harris, gwiazda takich produkcji, jak “Mad Men”, “Czarnobyl”, “The Crown”, który entuzjastycznie wyrażał się o BNP Paribas Warsaw Serial Con: "Gratuluję pomysłu na festiwal, ponieważ dawno już minęły czasy, kiedy seriale uważane są za gorszy sort. Serial teraz stawia przed sobą ambitne cele."

Organizatorzy zapowiadają, że druga edycja nie straci tempa. Dzięki zacieśnionej współpracy z największymi serwisami streamingowymi w Polsce, publiczność BNP Paribas Warsaw SerialCon może liczyć na ekskluzywne, przedpremierowe pokazy nowych historii, które zobaczy jako pierwsza w kraju.

BNP Paribas Warsaw SerialCon: 26-30 listopada 2025, Warszawa:

Światowe gwiazdy i spotkania z twórcami.

Prestiżowy Konkurs Główny z międzynarodowym jury.

Wyselekcjonowane, fascynujące premiery serialowe.

3-dniowy program SerialCon Pro Industry dla profesjonalistów.

Filmowe maratony i imprezy towarzyszące.

Więcej informacji o nominowanych i programie już wkrótce.