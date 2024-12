Wichrowe wzgórze. Wypadek! Halil i Zeynep utkną na noc w lesie!

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Wypadek Zeynep i Halila! Spędzą noc poza farmą

Widzowie tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" mogą odnieść wrażenie, że cały świat sprzysiągł się przeciwko Zeynep. Dziewczyna wielokrotnie odpowiadała przed Halilem za coś czego nie zrobiła. Nie inaczej będzie w przypadku, kiedy właściciel farmy rozkaże jej pracować w chłodni, a jeden z pracowników przez pomyłkę zamknie ją tam na całą noc!

Dopiero rano Halil odnajdzie wycieńczoną i przemarzniętą Zeynep. Kiedy ta dojdzie do siebie, pomiędzy nimi znów wywiąże się awantura. Dziewczyna nie da po sobie poznać, że cała sytuacja ją przeraziła i wróci do swojej pracy. W tym czasie Halil przeczyta wiadomość od Orhana, która przyszła na jej telefon. Wścieknie się!

Kiedy oboje będą wracali na farmę, znowu zaczną się kłócić! Halil straci panowanie nad kierownicą, a ich samochód uderzy w drzewo! Na szczęście żadnemu z nich nic poważnego się nie stanie.

Wyruszą przez las, by poszukać drogi do domu, ale chcąc schronić się przed dzikimi zwierzętami, będą zmuszeni spędzić noc w opuszczonej chacie. Kiedy nie wrócą do domu, wszyscy zaczną się o nich martwić.

Kiedy 69 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 69 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 13 grudnia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt