Wichrowe wzgórze. Halil zobaczy Zeynep w sukni ślubnej

Odkąd Zeynep zgodziła się wyjść za Alpera do ślubu minął zaledwie jeden dzień. Obsesyjnie zakochany w niej wróg Halila nadal wierzy, że z czasem dziewczyna się w nim zakocha i stworzą szczęśliwe małżeństwo. Ale to nie jest takie proste, bo ona oddała serce Halilowi. To z nim chciała założyć rodzinę i wieść udane życie. Sądzi, że decyzją o ślubie z Alperem uratowała mu życie. Tak naprawdę jednak mu je zrujnowała...

W dniu ślubu Zeynep i Alpera dziewczyna będzie załamana. Zgodziła się zostać żoną kogoś, do kogo czuje wstręt i odrazę. Po jej policzkach będą płynęły gorzkie łzy.

Tymczasem Zumrut, która myśli, że jej wnuczka wychodzi za Halila, przyprowadzi go do pokoju. Widok ukochanej w białej sukni ślubnej sprawi, że jego serce rozerwie się na milion kawałków. Niczego nieświadoma babcia będzie kazała Halilowi obejrzeć narzeczoną i mocno ją objąć. Chce także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z młodą parą.

Zumrut nie zauważa, że jej ukochana wnuczka jest załamana. Wszystko zrzuca na podekscytowanie i nerwy przed najważniejszym dniem w jej życiu.

Zobacz na zdjęciach, jak Halil zareaguje na widok Zeynep idącej z Alperem do samochodu. Już za chwilę straci ją na zawsze...

Kiedy 218 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 218 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek,18 lipca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.