Wichrowe wzgórze 368: Wyznanie w lesie szokuje. Cemil nie wytrzymał napięcia

JD
2026-02-23 14:31

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, którzy pochodzą z różnych światów. W odcinku 368, emitowanym 27 lutego na TVP1, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnych ważnych wydarzeniach.

Napięcie w uwielbianej przez Polaków produkcji nie opada ani na chwilę. Jeszcze nie ochłonęliśmy po dramatycznych wydarzeniach w szpitalu, gdzie walka toczyła się o życie Zeynep i jej nienarodzonego dziecka, a scenarzyści już szykują kolejne uderzenie. Halil, który oddając krew stał się bohaterem, wciąż znajduje się w trudnym położeniu. Cień oskarżeń Muzaffera o śmierć Gozde wisi nad nim jak fatum. Czy to początek końca jego spokoju?

Ciemne chmury nad szczęściem Zeynep

W najnowszym odcinku pozorna sielanka może zmylić czujność widzów. Zeynep, zaniepokojona swoim brakiem apetytu, szuka wsparcia u męża. Kobieta nie jest świadoma, co tak naprawdę dzieje się za kulisami jej życia. Halil, Tekin i Hakan oddychają z ulgą – udało się ukryć przed nią niewygodną prawdę. Ale jak długo można żyć w kłamstwie? Halil z każdym dniem czuje coraz większą presję. Musi odzyskać kontrolę nad sprawą tajemniczego pożaru i odnaleźć niebezpiecznego Koraya, zanim ten uderzy w ich finanse i bezpieczeństwo.

Grzybobranie zamienia się w miłosny dreszczowiec

Mimo narastającego stresu, Halil stara się być idealnym mężem i spełniać wszystkie zachcianki ciężarnej ukochanej. Wspólna wyprawa na grzyby miała być chwilą wytchnienia, ale los bywa przewrotny. W lesie spotykają Merve i Cemila. To właśnie tam, pośród drzew, emocje biorą górę nad rozsądkiem. Atmosfera gęstnieje z minuty na minutę, aż w końcu następuje przełom. Cemil nie wytrzymuje napięcia. Decyduje się na szokujące wyznanie miłości, które wprawia Merve w osłupienie. Kobieta traci mowę, a las zdaje się wstrzymywać oddech. Co wydarzy się dalej?

Kiedy i gdzie oglądać "Wichrowe wzgórze"?

Tego epizodu nie można przegapić. Emocjonujący 368. odcinek "Wichrowego wzgórza" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami, stacja przygotowała alternatywę – losy bohaterów można śledzić również online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial i kogo zobaczymy na ekranie?

"Wichrowe Wzgórze" to opowieść, która zawładnęła sercami polskich widzów. Historia miłości Zeynep i Halila rodzi się w bólach, na gruzach dawnych tragedii i pragnienia zemsty. Czy uczucie jest w stanie pokonać nienawiść dwóch zwaśnionych rodzin?

W rolach głównych występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
