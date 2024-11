To on gra Volkana w Emanet! Widzowie znają go także z innego tureckiego hitu!

Dziedzictwo. Seher dostanie się do rezydencji pod nieobecność Yamana. Kirimli wyczuje intruza! Streszczenie 430 odcinka Emanet (13.12.2024)

Volkan z telenoweli Emanet

Volkan to jedna z najnowszych postaci w tureckim serialu Dziedzictwo. Poza głównym wątkiem telenoweli - skomplikowanej historii Seher i Yamana - widzów ciekawi także m.in. relacja pary policjantów: Alego i Duygu. Niedawno na ich drodze stanął ktoś trzeci - Volkan. Przyjaciel policjantki także zaczął pracę na ich komisariacie, a jego celem jest zdobycie serca pięknej Duygu. Chociaż szybko przekonał się, że jej serce należy do Alego, postanowił się nie poddać. Czy kiedykolwiek uda mu się do niej zbliżyć?

W rolę Volkana w telenoweli Emanet wciela się turecki aktor Halit Erman Ersoy.

Polecamy także: Taka prywatnie jest turecka piękność, która wciela się w rolę Seher w "Dziedzictwie"

Kogo Volkan z Dziedzictwa zagrał w Więźniu Miłości?

Zanim Halit Erman Ersoy pojawił się w Emanet, polscy widzowie zdążyli poznać jego aktorskie umiejętności w innym hicie. Mowa o telenoweli Więzień Miłości, w której wcielał się w postać Koraya.

Jaki prywatnie jest Halit Erman Ersoy?

Co wiemy o aktorze, który wciela się w postać Volkana w serialu Emanet? Halit Erman Ersoy ma aktualnie 30 lat. Urodził się 21 października 1994 roku w tureckim Istanbule. Po raz pierwszy pojawił się na ekranie w 2006 roku, w tureckim tasiemcu Arka Sokaklar.

Czytaj także: Przystojny komisarz Ali z obsady serialu Dziedzictwo. Aktor Melih Özkaya prywatnie

Aktor prowadzi konto na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 66 tysięcy osób. Halit Erman Ersoy wiele razy przechodził metamorfozy wyglądu. Widzowie Emanet kojarzą go w gęstych włosach i zaroście. A czy wiecie jak wyglądał w samych wąsach lub bez żadnego zarostu? Koniecznie zerknijcie do poniższej galerii zdjęć!

Obsada telenoweli Emanet

Czołowe role w serialu grają:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.