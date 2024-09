Te seriale tureckie zrobiły furorę na Netfliksie. Oto najnowsze hity!

Miłość i nadzieja. Kuzey i Handan w czułych objęciach. Prawnik złoży obietnicę! Streszczenie odcinka 44 Ask ve umut (02.10.2024)

Gdzie obejrzeć tureckie seriale po polsku?

Tureckie seriale, czyli popularne "dizi" oczarowały publiczność na całym świecie, a polska telewizja produkcjami znad Bosforu stoi! Tytuły takie jak: "Wspaniałe stulecie", "Przysięga", "Zranione ptaki", "Zakazany owoc", "Emanet", czy "Złoty chłopak" są dobrze znane użytkownikom tradycyjnej telewizji.

W ostatnich latach seriale tureckie znalazły dla siebie nowe miejsce – mowa o platformach VOD, które również dostrzegły wzrost popularności tureckich seriali i coraz częściej inwestują w ich produkcję. Tureckie seriale po polsku można oglądać na Netflix.

Seriale tureckie na Netflix. Co obejrzeć?

W tym popularnym serwisie streamingowym znajdziemy mnóstwo tytułów, w których grają tureccy aktorzy i aktorki. "Rozkwit imperiów: Osmanowie", "Atiye", "Kördügüm", "Kara Para Ask", "Etos", "Fatma", "The Protector", "50M2", "Love 101" – to tylko niektóre z nich. Wymienione seriale zadebiutowały w serwisie Netflix już kilka lat temu, ale streamingowy gigant cały czas inwestuje i ogłasza premiery kolejnych tureckich seriali.

Kübra. Çağatay Ulusoy zagrał w nowym serialu Netfliksa

"Kübra" to ośmioodcinkowy serial Netfliksa, w którym w rolach głównych zagrali: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal i Cihan Talay. Ten serial zadebiutował na Netflix na początku 2024 roku.

"Kübra" opowiada o żyjącym w biedzie Gökhanie, który próbuje uporządkować swoje życie i pragnie ożenić się z ukochaną. Pewnego dnia jego codzienność mącą wiadomości, które poprzez serwis społecznościowy przesyła mu niejaka Kübra. Gökhan dowiaduje się od niej, że "jest inny". Wkrótce zaczyna rozumieć prawdziwe znaczenie tej zignorowanej początkowo wiadomości. Dowiaduje się też, kim jest Kübra, która wciąż przekazuje mu nieznane nikomu innemu informacje, w tym ostrzeżenia o nieoczekiwanych przyszłych zdarzeniach. Gökhan akceptuje swoją nową rolę i wyrusza w trudną podróż, podczas której zyskuje sprzymierzeńców i wrogów. Wreszcie przychodzi mu stanąć po jednej stronie konfliktu, który postrzega jako "wojnę ciemności i światła".

Złoty chłopak. Mert Ramazan Demir w hicie Netflixa. Kogo zagrał?

Mert Ramazan Demir to gwiazdor tureckiego serialu "Złoty chłopak", który emitowany jest obecnie na antenie TVP2. 26-latek zagrał też w serialu Netfliksa. Mowa o dramacie fantasy "Shahmaran" z 2023 r. Mert Ramazan Demir wcielił się w rolę Cihana. Obok niego w serialu zagrali: Serenay Sarıkaya i Burak Deniz.

Tureckie seriale – oto najnowsze hity Netflixa

Netflix inwestuje w tureckie seriale produkując szeroki zakres gatunków - od dramatów historycznych, przez komedie romantyczne na thrillerach i kryminałach kończąc.

W galerii przygotowaliśmy dla was zestawienie największych serialowych hitów i nowości Netfliksa prosto z Turcji. Zobacz, jakie seriale tureckie możesz obejrzeć teraz na Netflix.