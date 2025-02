Szpital św. Anny, odcinek 5: Konflikt u Kaśki. Mąż nie widzi nic złego w kontaktach nastoletniej córki ze starszym mężczyzną - ZDJĘCIA

„Szpital św. Anny" odcinek 5 - piątek, 28.02.2025, o godz. 17.40 w TVN

W 5. odcinku „Szpitala św. Anny” domowe problemy Kaśki tylko się spiętrzą. Podobnie będzie u Kai (Ada Szczepaniak) i Grześka (Igor Sromek). A Tomek (Piotr Nerlewski) przestanie rozumieć Martę (Klaudia Koścista)…

W 5. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Bartek zawiedzie Kaśkę

W 5. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Kaśka Hajduk przekona się, że przeczucia jej nie myliły, kiedy dwa dni wcześniej podejrzliwie przyglądała się Majce, swojej siedemnastoletniej córce, która w środku tygodnia obwieściła jej, że wychodzi. Lekarce chodziło o jej wyzywający strój i poleciła go jej zmienić. Okaże się, że Majka spotyka się z niemal 27-letnim mężczyzną, Dawidem. Katarzynie się to absolutnie nie spodoba. Będzie liczyła na to, że Bartek przyzna jej rację i wesprze we wspólnej rozmowie z córką, ale nic z tego - mąż nie będzie zainteresowany… Uzna, że Kasia sama sobie z tym poradzi. W 5. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" lekarka uratuje też dwunastoletnie dziecko potrącone przez motocyklistę przy tej samej ulicy, gdzie mieszkają Hajdukowie. Stąd Kaśka dobrze zna ofiarę i sprawcę – siedemnastolatka. Obydwaj będą w ciężkim stanie.

W 5. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Marta zdystansuje się do Tomka

W 5. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Marta ochłodzi swoje relacje z Tomkiem. Była bardzo rozczarowana, kiedy – zgadzając się wpaść do niego na pizzę i piwo – zastała u niego szczupłą blondynkę. Wypadła wtedy na ulicę jak oparzona, nawet nie zamieniwszy słowa z uprzejmą nieznajomą. Teraz go unika, a on nie ma pojęcia, dlaczego… Problemy domowe dopadną nie tylko Kaśkę, ale też doktor Kaję Piotrowską, mającą coraz trudniejsze relacje z młodszym, nastoletnim bratem Grześkiem, któremu zastępuje matkę. Poprosi o radę Zytę (Jolanta Fraszyńska).