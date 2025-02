Szpital św. Anny, odcinek 3: Zyta wybudzi ze śpiączki chorą na raka ciężarną. Nigdy niepoznany brat onkolożki zjawi się z dramatycznymi wieściami - ZDJĘCIA

„Szpital św. Anny" odcinek 3 - środa, 26.02.2025, o godz. 17.40 w TVN

Dr Zyta Orłowicz będzie mieć na swoim oddziale pacjentkę w wyjątkowo ciężkim stanie w 3. odcinku „Szpitala św. Anny”. Tym razem jednak prywatne rewelacje przyćmią nawet ten trudny przypadek.

W 3. odcinku nowego serialu TVN "Szpital św. Anny" Tomek zaprosi Martę na randkę

W 3. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" Zyta zajmie się zaledwie dwudziestoletnią kobietą chorą na ostrą białaczkę. Dziewczynę, w ciężkim stanie, wprowadzono już w śpiączkę farmakologiczną. To skomplikowany przypadek, bo pacjentka jest w ciąży. Rokowania są kiepskie, więc kiedy nastąpi pogorszenie, Zyta zdecyduje o jej wybudzeniu, by przeprowadzić zabieg cesarskiego cięcia i uratować dziecko. Chora będzie musiała podjąć jeszcze intensywniejsze leczenie… Z kolei lekarze pogotowia ratunkowego pojadą do kobiety poparzonej kwasem i zastaną na miejscu dramatyczną sytuację. Co prywatnie u ratowników medycznych w 3. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny"? Tomek Jaworski (Piotr Nerlewski) zaprosi góralkę Martę Galicę (Klaudia Koścista) na randkę.

W 3. odcinku nowego serialu TVN "Szpital św. Anny" do życia Zyty wkroczy przyrodni brat

W 3. odcinku nowego serialu TVN „Szpital św. Anny" w życiu Zyty pojawi się nieoczekiwanie przyrodni brat, którego nigdy wcześniej nie miała okazji poznać. Mężczyzna przyjedzie do szpitala z dramatycznymi wieściami na temat ich ojca. Zyta od bardzo wielu lat nie miała z nim żadnego kontaktu. Zostawił jej matkę i ją, kiedy miała dziesięć lat. Teraz okaże się, że wymaga opieki… Czy Zyta zainteresuje się losem ojca, któremu była zupełnie obojętna przez większość jej życia…?