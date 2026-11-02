Splątane losy, odcinek 82. Kerem przekażeYasemin ważne wieści o Pakize! To będzie przełom

Przełomowe wieści od Kerema o stanie Pakize w 82. odcinku serialu „Splątane losy”

Poprzedni, 81. epizod produkcji „Splątane losy” przyniósł wyznanie Yasemin, która ujawniła przed Münevver prawdę o znęcaniu się Tahsina nad Pakize oraz o tym, że zamordował on jej drugiego męża, Fatiha. Babcia odkryła wówczas kolejne wstrząsające fakty z życia swojej rodziny. Choć troska o matkę nadal nie opuszcza Yasemin, to wkrótce pojawi się u niej powód do radości, ponieważ Kerem poinformuje dziewczynę o wyraźnej poprawie stanu zdrowia Pakize. Ta informacja okaże się kluczowa dla bohaterki, która od dłuższego czasu drży o bezpieczeństwo swoich bliskich. To właśnie powrót matki do pełni sił jest teraz dla niej sprawą najwyższej wagi.

Remzi znowu szantażuje Halila i żąda pieniędzy w 82. odcinku „Splątanych losów”

Skutki własnych oszustw zaczną coraz bardziej przerastać Halila. Münevver nie zamierza puścić mu płazem tego, że zatajał przed nią prawdę, przez co spór między nimi przybierze na sile i postawi mężczyznę w wyjątkowo trudnym położeniu. Jego obawy po raz kolejny postanowi wykorzystać Remzi. Szantażysta ponownie zażąda od Halila gotówki, co narazi go na dalszą presję i tylko pogłębi jego dotychczasowe tarapaty. Już w 81. odcinku Münevver wytknęła mu ukrywanie faktów dotyczących jej bliskich. Dawna tajemnica wciąż będzie generować bardzo poważne problemy.

Intryga Ayfer w 82. odcinku „Splątanych losów”. Chce pogodzić Yasemin i Buraka

W nadchodzącym odcinku Ayfer postanowi doprowadzić do zgody między Burakiem a Yasemin. Jej działania nie będą jednak wynikały wyłącznie z matczynej troski o szczęście syna. Kobieta zauważy w pojednaniu młodych szansę na osiągnięcie własnych korzyści, dlatego tak bardzo zaangażuje się w ratowanie ich relacji. Tymczasem stosunki łączące Buraka i Yasemin nadal pozostają bardzo napięte. Chociaż w 81. epizodzie mężczyzna starał się odzyskać względy ukochanej, to trudne przeżycia dziewczyny z przeszłości sprawiają, że odbudowanie dawnego zaufania nie przyjdzie im łatwo. Pozostaje pytanie, czy plan Ayfer zakończy się sukcesem.

Kiedy oglądać 82. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji w TVP1

Telewizyjna premiera 82. odcinka produkcji „Splątane losy” odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym jest turecki serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada produkcji

Turecka produkcja obyczajowa „Splątane losy” (w oryginale Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Codzienność kobiety wywraca się do góry nogami, kiedy pod jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się wnuczką bogaczki, o której istnieniu ta nie miała wcześniej pojęcia. To wydarzenie skłania Münevver do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza Buraka.

W serialu występują następujący aktorzy.

Rolę Münevver Ketenci gra Nilgün Kasapbaşoğlu, a jako Yasemin Kardan występuje Kayra Aleyna Zabcı. W postać Buraka wciela się Emir Gülsever, natomiast rolę Halila kreuje Şerif Bozkurt. Jako Ayfer na ekranie pojawia się Yeşim Ceylan, a postać Kerema odgrywa Doğaç Gözüdeli. Ponadto w obsadzie znaleźli się Zelal Barlas jako Meltem oraz İrem Korkmaz w roli Ezgi. Zespół aktorski uzupełniają Nesrin Yıldırım grająca Suzan oraz Elifnaz Sabuncu wcielająca się w postać Pınar.

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