La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 515: Tajemnica Very wyjdzie na jaw. Księżna de Carril pozna prawdę na temat romansu córki

"La Promesa", odcinek 515. Księżna de Carril poznaje prawdę o romansie Very i Lopego

Jeszcze w 486. epizodzie Vera zdobyła się na szczerość wobec Lopego i wyjawiła mu, że jej matką jest księżna de Carril. W późniejszym czasie arystokratka usiłowała namówić córkę do powrotu do domu, jednak dziewczyna stanowczo odrzucała taką możliwość. Nadchodzi jednak moment, w którym zakochana para będzie musiała stawić czoła skutkom swoich dotychczasowych wyborów. W 515. odcinku serialu "La Promesa" księżna de Carril odkryje, że jej córka spotyka się z pałacowym kucharzem. Dla Very to niezwykle trudny moment, gdyż w jej arystokratycznym rodzie relacja ze zwykłym pracownikiem posiadłości jest traktowana jako niedopuszczalny mezalians, którego matka z całą pewnością nie zaakceptuje.

Curro składa obietnicę Martinie i zamierza przeprosić Julię w 515. odcinku "La Promesy"

W poprzednich odsłonach produkcji Julia regularnie nawiązywała do tematyki wojennej, czym nieustannie prowokowała gniew Curra. Miarka przebrała się w 514. epizodzie, kiedy to wzburzony chłopak kategorycznie nakazał jej porzucenie tych rozmów. W nadchodzącym odcinku bohater postanowi jednak złagodzić sytuację i wykonać krok w stronę naprawienia wzajemnych stosunków z dziewczyną. Mężczyzna złoży Martinie obietnicę, że oficjalnie przeprosi jej przyjaciółkę. Pozostaje jednak pytanie, czy sama Julia będzie skłonna przyjąć te przeprosiny i czy słowo dane Martinie rzeczywiście pozwoli na definitywne zażegnanie tego sporu.

Catalina i Pelayo wracają w doskonałych nastrojach z przyjęcia w 515. odcinku "La Promesy"

Przypomnijmy, że w 512. odcinku Catalina przystała na propozycję Pelaya, by towarzyszyć mu podczas zabawy zaręczynowej organizowanej przez jego przyjaciela. Dwa epizody później, dokładnie w 514. odsłonie, zakochani wspólnie opuścili posiadłość i udali się na tę uroczystość, zupełnie ignorując wyraźny sprzeciw ze strony Cruz. Okazuje się, że ta decyzja przyniesie im wiele radości. W 515. odcinku Catalina oraz Pelayo pojawią się z powrotem w pałacu w wyśmienitych humorach. Ten wspólny wyjazd stanowi dla nich bardzo istotny etap w procesie ratowania związku, który na przestrzeni ostatnich tygodni zmagał się z niezwykle poważnymi problemami.

Salvador odwołuje spotkanie z Maríą i wysyła jej prezent w 515. odcinku "La Promesy"

Już w 499. odcinku serialu zachowanie Maríi oraz Salvadora wzbudziło spory niepokój Jany i Candeli, które zauważyły, że narzeczeni w ogóle nie cieszą się ze swojego nadchodzącego ślubu. W 515. epizodzie sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ Salvador zrezygnuje z zaplanowanego spotkania z Maríą, przesyłając jej w zamian pudełko czekoladek. Trudno jednak przewidzieć, czy taki słodki podarunek zrekompensuje dziewczynie nieobecność ukochanego i uchroni ją przed uczuciem głębokiego rozczarowania.

"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 515. Gdzie i kiedy oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierowa emisja 515. odcinka hiszpańskiego serialu "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się w piątek, 6 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Widzowie, którzy preferują oglądanie w internecie, znajdą ten nowy epizod także na platformie cyfrowej TVP VOD. W tym samym serwisie streamingowym można bez przeszkód nadrobić również wszystkie wcześniejsze odsłony tej popularnej produkcji.

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