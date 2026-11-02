Dziedzictwo, odcinek 1066. Pelin zatai porwanie Nany, by odzyskać miłość Poyraza - ZDJĘCIA

Pelin zatai plan porwania Nany przed Poyrazem w 1066. odcinku „Dziedzictwa”

W 1064. epizodzie telenoweli „Dziedzictwo” Atakan zaplanował uprowadzenie Nany, chcąc w ten sposób zmusić Poyraza do oddania mu Pelin. Choć kobieta poznała te zamiary i po rozmowie z Cansel chciała uprzedzić o wszystkim Poyraza, szybko zmieni swoje podejście. Już w 1066. odcinku „Dziedzictwa” dojdzie do wniosku, że zniknięcie rywalki to idealna okazja na odzyskanie serca ukochanego. Zamiast ostrzec parę, Pelin celowo zachowa w tajemnicy śmiertelne zagrożenie czyhające na Nanę. Kobieta łudzi się, że gdy dziewczyny zabraknie, mężczyzna znów spojrzy na nią z miłością. Tymczasem Poyraz dawał już wiele razy dowody na to, że to właśnie Nana liczy się dla niego najbardziej.

Pelin nadal nie umie zaakceptować faktu, że jej były partner nie odwzajemnia żywionych przez nią uczuć. Przypomnijmy, że w 1063. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz wyraźnie zakomunikował Pelin, iż widzi w niej jedynie przyjaciółkę. Mimo tego odrzucenia zdeterminowana kobieta ani myśli składać broni w walce o jego względy.

„Dziedzictwo” odcinek 1066. Kiedy i gdzie oglądać premierę w TV?

Nowe odsłony telenoweli „Dziedzictwo” trafiają na antenę stacji TVP1 każdego dnia o godzinie 16:00. Premierowa emisja 1066. odcinka odbędzie się w piątek, 6 listopada 2026 roku. Widzowie mogą także śledzić wszystkie dotychczasowe epizody w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD, gdzie trafiają one tuż po telewizyjnym pokazie.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to ciesząca się dużą popularnością opowieść o walce o bliskich, wielkim uczuciu i życiowych dramatach. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, opiekę nad chłopcem przejmuje jego bezwzględny stryj Yaman. Sytuacja nabiera ogromnych rumieńców, gdy w ich domu zjawia się skromna ciotka dziecka, Seher. Choć początkowo dzieli ich wzajemna niechęć, a wokół nie brakuje knujących intrygi wrogów, z biegiem czasu między opiekunami chłopca rodzi się głębokie uczucie, które staje się jedyną szansą na szczęśliwe dzieciństwo Yusufa.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą jednak wstrząsający zwrot akcji, zmuszający bohaterów do zmierzenia się z bolesną stratą. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, troska o małego Yusufa spada na Nanę Maryam, która musi jednocześnie kontynuować dzieło zmarłego opiekuna.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza w momencie, gdy Nanie zaczyna grozić przymusowa deportacja. Aby uchronić kobietę przed wydaleniem z kraju i oszczędzić Yusufowi kolejnej życiowej traumy, z pomocą przychodzi Poyraz. Mężczyzna decyduje się na fikcyjne małżeństwo z Naną, a ten wymuszony okolicznościami związek z rozsądku szybko staje się zarzewiem nowych konfliktów, silnych emocji oraz powoli rodzącej się bliskości.

W głównych rolach w tej produkcji pojawiają się między innymi:

- Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı,

- Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher Kırımlı,

- Nanuka Stambolishvili kreująca postać Nany,

- Nik Xhelilaj występujący jako Poyraz,

- Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa.

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