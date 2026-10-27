Splątane losy, odcinek 79. Mine trafi do opieki społecznej?! Yasemin zostanie postawiona pod ścianą

Münevver postawi Yasemin twarde ultimatum w 79. odcinku serialu „Splątane losy”

Zniecierpliwiona Münevver nie zamierza już dłużej biernie czekać na dobrowolny powrót Yasemin do rodzinnej posiadłości. W 79. odcinku „Splątanych losów” seniorka postanowi użyć szantażu wobec wnuczki, a jako kartę przetargową wykorzysta małą Mine. Kobieta zapowie, że jeśli dziewczyna nie zjawi się w domu, to odda jej młodszą siostrę pod opiekę społeczną. Przekazanie tego bezwzględnego ultimatum Münevver zleci Burakowi. Seniorka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dla ochrony siostry Yasemin jest gotowa na ogromne poświęcenia, dlatego właśnie w ten sposób zamierza wymusić na niej posłuszeństwo. Główna bohaterka stanie przed dramatycznym wyborem, ponieważ bezwzględna groźba uderzy bezpośrednio w osobę, którą kocha najbardziej.

Burak zaopiekuje się chorą Yasemin w 79. odcinku „Splątanych losów” i zapyta o Pakize

W tym samym czasie zmartwiony Burak nie zmruży oka i spędzi całą noc u boku Yasemin, która będzie walczyć z bardzo wysoką gorączką. Mimo że relacje między młodymi wciąż pozostają niezwykle napięte i trudne, lekarz otoczy ukochaną troskliwą opieką. Ich kryzys pogłębił się w 74. odcinku „Splątanych losów”, kiedy to Burak zauważył Kerema w mieszkaniu dziewczyny i błędnie założył, że po rozstaniu szybko pocieszyła się w ramionach innego mężczyzny. Medyk nie miał wtedy pojęcia, że jego wybranka zmaga się z dużo poważniejszymi kłopotami, o których mu nie mówi. W 79. odcinku Burak spróbuje wypytać podopieczną o losy Pakize, ale jego pytania pozostaną bez odpowiedzi. Yasemin konsekwentnie będzie milczeć na temat spraw związanych ze swoją matką, co tylko pogłębi brak wzajemnej szczerości i uniemożliwi lekarzowi poznanie prawdy.

Remzi zdobędzie nowy trop i spróbuje namierzyć Yasemin w 79. odcinku „Splątanych losów”

Równolegle swoje własne poszukiwania będzie kontynuował Remzi, który za wszelką cenę chce dotrzeć do głównej bohaterki. Choć w 77. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zdecydowała się na zmianę numeru telefonu, aby zgubić trop i utrudnić zadanie osobom, przed którymi się ukrywa, mężczyzna nie zamierza składać broni. Przełom nastąpi w 79. odcinku, gdy od Tahsina dowie się, że ten dysponuje aktualnym kontaktem do poszukiwanej dziewczyny. Dzięki tej cennej wskazówce zdeterminowany Remzi ponownie spróbuje zlokalizować ukrywającą się Yasemin. Takie działanie stworzy bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla niej samej, ale również dla bliskich, których z całych sił próbuje uchronić przed niebezpieczeństwem. Cały czas nierozwiązana pozostaje także kwestia Pakize, której odszukania Tahsin żądał od Remziego już w 59. odcinku „Splątanych losów”.

Kiedy oglądać 79. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji w TVP1

Telewizyjna premiera 79. odcinka tureckiego serialu „Splątane losy” odbędzie się w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie, którzy nie zdążą przed telewizory, będą mogli nadrobić ten epizod w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Turecki serial „Splątane losy”. O czym opowiada produkcja i kto występuje w obsadzie?

Turecka telenowela obyczajowa „Splątane losy”, znana w oryginale pod tytułem „Bizi Birleştiren Hayat”, przybliża historię majętnej i niezwykle zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Uporządkowana codzienność kobiety wywraca się do góry nogami w momencie, gdy na progu jej rezydencji pojawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że mała dziewczynka to jej rodzona wnuczka, o której istnieniu seniorka wcześniej nie wiedziała. To niespodziewane odkrycie skłania bohaterkę do rozpoczęcia poszukiwań własnej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie rozwija się historia uczucia łączącego młodą pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza Buraka.

W głównych rolach w serialu występują następujący aktorzy.

• Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w postać Münevver Ketenci• Kayra Aleyna Zabcı gra rolę Yasemin Kardan• Emir Gülsever występuje jako serialowy Burak• Şerif Bozkurt kreuje postać Halila• Yeşim Ceylan pojawia się na ekranie jako Ayfer• Doğaç Gözüdeli odgrywa rolę Kerema• Zelal Barlas wciela się w bohaterkę o imieniu Meltem• İrem Korkmaz gra w produkcji jako Ezgi• Nesrin Yıldırım występuje w roli Suzan• Elifnaz Sabuncu kreuje postać Pınar

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