Splątane losy, odcinek 33: Meltem spróbuje zniszczyć Yasemin w nowej pracy! Yasemin pokaże, na co ją stać - ZDJĘCIA

Tajemnica Halila i Münevver powraca w 33. odcinku serialu Splątane losy

Dojdzie do kluczowego spotkania Halila oraz Münevver w sprawie łączącego ich od lat sekretu. Postaci te szczerze przyznają, że zamierzchłe incydenty nierozerwalnie związały ich przyszłość. Dla Halila jest to niezwykle istotna chwila, ponieważ od dawna funkcjonuje w cieniu ukrywanych przed Münevver faktów. Zaledwie odcinek wcześniej mężczyzna zwierzył się Ayfer podczas nastrojowej kolacji ze swoich ogromnych zobowiązań względem właścicielki luksusowej posiadłości. Jednocześnie wspólnie z Remzim nieustannie poszukują zaginionej Yasemin oraz Pakize, cały czas zatajając przed Münevver fakty dotyczące jej córki oraz wnuczki.

Nowe wyzwania na izbie przyjęć. Yasemin imponuje doktorowi Atilli

Kolejny raz Meltem podejmie próbę zniszczenia reputacji Yasemin w placówce medycznej. Głównym celem antagonistki będzie upokorzenie rywalki na oddziale ratunkowym, gdzie ta niedawno rozpoczęła pełnienie swoich obowiązków po przeniesieniu. Złośliwy plan spali jednak na panewce.

Zamiast porażki młoda pielęgniarka wykaże się doskonałym zmysłem medycznym i bez najmniejszego problemu zdiagnozuje u ciężko chorego pacjenta ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Jej błyskawiczna oraz trafna ocena sytuacji wzbudzi ogromny podziw u doktora Atilli, który stanowczo pochwali jej fachowe kompetencje. Cały ten sukces nabierze dodatkowego znaczenia ze względu na postawę Meltem, od dłuższego czasu zazdroszczącej dziewczynie bliskich relacji z Burakiem i traktującej ją jako największe zagrożenie.

Remzi składa ofertę Leman, a mała Mine kupuje piłki przyjaciołom

Jako potencjalnie zainteresowany nabyciem posiadłości inwestor u Leman niespodziewanie zjawi się Remzi. Mężczyzna złoży wizytę w bardzo napiętym momencie, ponieważ kwestia zbycia tej konkretnej nieruchomości cały czas generuje potężne konflikty i skrajne emocje wśród domowników. Awantura wokół tego tematu wybuchła w poprzednim epizodzie po ujawnieniu planów Ayfer o oddaniu obiektu w ręce dewelopera, co wywołało kategoryczną wściekłość samej Münevver.

Zupełnie innymi kwestiami będzie żyła mała Mine, która w tym czasie skupi się na nabyciu nowych piłek dla całej grupy swoich kolegów. Ten drobny gest pozwoli dziewczynce choć na krótki moment oderwać myśli od trudnych problemów oraz bolesnych zagadek z przeszłości jej bliskich, systematycznie burzących jej spokój w ostatnich dniach.

Kiedy oglądać 33. odcinek serialu Splątane losy w telewizji?

Premiera 33. epizodu popularnej tureckiej telenoweli „Splątane losy” zaplanowana została na piątek, 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Najnowszą odsłonę perypetii ulubionych bohaterów można również w dowolnej chwili śledzić za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada tureckiej produkcji Splątane losy

Znany pod oryginalnym tytułem Bizi Birleştiren Hayat serial „Splątane losy” to klasyczna produkcja obyczajowa rodem z Turcji. Osią fabuły są losy majętnej i rygorystycznej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej poukładany świat drży w posadach, gdy pod jej drzwiami staje pięcioletnia dziewczynka imieniem Mine. Szybko wychodzi na jaw, że to wnuczka kobiety, o której istnieniu arystokratka nie miała bladego pojęcia. Zaskoczona seniorka rzuca wszystkie siły na poszukiwania dawno niewidzianej córki Pakize, z którą od lat zerwała kontakty. Równolegle widzowie śledzą romantyczne perypetie rozgrywające się pomiędzy pielęgniarką Yasemin oraz lekarzem Burakiem.

Przed kamerami w tej chętnie oglądanej telenoweli występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever w roli Buraka

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan odgrywająca Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas w roli Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım wcielająca się w Suzan

Elifnaz Sabuncu grająca Pınar

Öznur Kula jako zaginiona Pakize

Savaş Alp Başar w roli Serhata

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