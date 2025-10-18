Rodzinka.pl, odcinek 294: Boscy w kryzysie?! Natalia i Ludwik będą się martwić o swoich synów - ZDJĘCIA

"Rodzinka.pl" 17 sezon, odcinek 294 (odc. 7) – sobota, 18.10.2025, godz. 20.00, TVP2

W 294 odcinku odcinku "Rodzinka.pl" atmosfera w domu Boskich będzie daleka od beztroskiej. Natalia i Ludwik, przyzwyczajeni do żartów i codziennego chaosu, tym razem poważnie zastanowią się nad tym, jak wychowali swoich synów. Obserwując ich zachowanie, dojdą do wniosku, że może zbyt często ich wyręczali i rozpieszczali.

Natalia zacznie mieć wyrzuty sumienia

Natalia zacznie mieć wyrzuty sumienia i uzna, że to ona popełniła najwięcej błędów wychowawczych. Zaniepokoi ją, że chłopcy mimo dorosłego wieku wciąż nie radzą sobie z niektórymi sprawami samodzielnie. Ludwik będzie próbował ją uspokoić, twierdząc, że każdy rodzic popełnia błędy, ale jego żona nie będzie w stanie tak łatwo odpuścić.

Kuba w kryzysie

Podczas gdy rodzice będą analizować swoje decyzje, ich synowie zajmą się własnymi sprawami. Kuba (Adam Zdrójkowski) poczuje się przygnębiony i lekceważony, ale na szczęście Filip nie zostawi go samego. Przyjaciel spróbuje poprawić mu humor i przypomni, że wsparcie bliskich potrafi zdziałać cuda.

W tym samym czasie w domu Boskich pojawi się Majka, która zaprosi rodzinę na domowe ciasto, a niespodziewana wizyta Sonii wprawi Tomka w zakłopotanie. Te drobne, codzienne sytuacje tylko uwypuklą, jak bardzo rodzice martwią się o swoje dzieci i jak trudno im pogodzić się z tym, że synowie dorastają. Czy Natalia i Ludwik zrozumieją, że ich wychowawcze „błędy” to po prostu część rodzicielstwa? Jedno jest pewne, w 294 odcinku "Rodzinka.pl" Boscy przekonają się, że dorosłe dzieci wciąż potrafią zaskoczyć!