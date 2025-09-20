Rodzinka.pl, odcinek 290: Ludwik dokona szokującego odkrycia o Kacprze. Zobaczy, że z synem jest źle! - ZDJĘCIA

„Rodzinka.pl" odcinek 290 „Duch” – sobota, 20.09.2025 o godz. 20.00 w TVP2

Fani serialu pamiętają Kacpra jako pogodnego i energicznego najmłodszego z Boskich. Niestety, w 290 odcinku „Rodzinki.pl” zobaczymy zupełnie inną osobę. Najnowszy sezon hitu TVP2 przyniósł sporą niespodziankę w zmianie zachowania i usposobienia Kacpra. Nastolatek będzie wycofany, zamyślony, a jego słowa i zachowania wywołają konsternację w rodzinie.

Powrót do tradycji

Na oficjalnym profilu „Rodzinki.pl” na Instagramie pojawił się fragment nadchodzącego odcinka, który mocno poruszył fanów. Kacper usiądzie na kanapie i zacznie przeglądać rodzinny album, bo przed laty Boscy uwielbiali wspólnie spędzać tak czas. Tym razem jednak zamiast śmiechu pojawi się niepokój.

– Album oglądasz? – zagai Natalia. – O, widzę powrót do starożytnej rodzinnej tradycji – dorzuci Ludwik. – Nie sądzę, a jeśli nawet, to incydentalny – odparuje Kacper. Nagle nastolatek zaskoczy rodziców pytaniem. – Często chodziliście na boso w młodości? – Wiesz, na obozach się różnych biegało – spróbuje wybrnąć Ludwik. – Nie chodzi o żadne przaśne obozy. O nawyk. Wydaje mi się, że ludzie kiedyś częściej chodzili boso. To było dobre dla świata, dla ludzkości i przede wszystkim dla stópek – powie Kacper. – Kontestuje, to chyba dobrze… – rzuci Natalia. – Nie, kochanie, z nim nie jest dobrze – skwituje Ludwik.

Natalia będzie starała się podejść do sprawy spokojnie, jakby szukając wytłumaczenia w dorastaniu syna. Ale Ludwik nie da się oszukać. Wprost powie, że to, co dzieje się z Kacprem, nie jest normalne i Boscy powinni zacząć się naprawdę martwić.

Aktor zapowiadał duże zmiany

Mateusz Pawłowski już przed premierą sezonu ostrzegał, że jego postać bardzo się zmieni i zaskoczy widzów. I rzeczywiście, w 290 odcinku „Rodzinki.pl” Kacper będzie nieobecny i pełen dziwnych teorii, co nada całej historii zupełnie nowy ton.