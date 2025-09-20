Rodzinka.pl, odcinek 290: Ludwik dokona szokującego odkrycia o Kacprze. Zobaczy, że z synem jest źle! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-09-20 10:13

W 290 odcinku „Rodzinki.pl” Kacper (Mateusz Pawłowski) kompletnie zaskoczy rodzinę. Widzowie już wiedzą, że wizerunek roześmianego synka Boskich zniknął, a obecnie Kacper to cichy, skryty nastolatek. Natalia (Małgorzata Kożuchowska) będzie próbowała zrozumieć jego dziwne zachowania, ale Ludwik (Tomasz Karolak) wprost powie, że z synem dzieje się coś złego. W 290 odcinku serialu "Rodzinka.pl" Kacper znów zaszokuje rodziców. Czy Boskich czeka prawdziwy kryzys?

„Rodzinka.pl" odcinek 290 „Duch” – sobota, 20.09.2025 o godz. 20.00 w TVP2

Fani serialu pamiętają Kacpra jako pogodnego i energicznego najmłodszego z Boskich. Niestety, w 290 odcinku „Rodzinki.pl” zobaczymy zupełnie inną osobę. Najnowszy sezon hitu TVP2 przyniósł sporą niespodziankę w zmianie zachowania i usposobienia Kacpra. Nastolatek będzie wycofany, zamyślony, a jego słowa i zachowania wywołają konsternację w rodzinie.

Powrót do tradycji

Na oficjalnym profilu „Rodzinki.pl” na Instagramie pojawił się fragment nadchodzącego odcinka, który mocno poruszył fanów. Kacper usiądzie na kanapie i zacznie przeglądać rodzinny album, bo przed laty Boscy uwielbiali wspólnie spędzać tak czas. Tym razem jednak zamiast śmiechu pojawi się niepokój.

Album oglądasz? – zagai Natalia.

O, widzę powrót do starożytnej rodzinnej tradycji – dorzuci Ludwik.

– Nie sądzę, a jeśli nawet, to incydentalny – odparuje Kacper. Nagle nastolatek zaskoczy rodziców pytaniem.

– Często chodziliście na boso w młodości?

– Wiesz, na obozach się różnych biegało – spróbuje wybrnąć Ludwik.

– Nie chodzi o żadne przaśne obozy. O nawyk. Wydaje mi się, że ludzie kiedyś częściej chodzili boso. To było dobre dla świata,

dla ludzkości i przede wszystkim dla stópek – powie Kacper.

– Kontestuje, to chyba dobrze… – rzuci Natalia.

– Nie, kochanie, z nim nie jest dobrze – skwituje Ludwik.

Natalia będzie starała się podejść do sprawy spokojnie, jakby szukając wytłumaczenia w dorastaniu syna. Ale Ludwik nie da się oszukać. Wprost powie, że to, co dzieje się z Kacprem, nie jest normalne i Boscy powinni zacząć się naprawdę martwić.

Aktor zapowiadał duże zmiany

Mateusz Pawłowski już przed premierą sezonu ostrzegał, że jego postać bardzo się zmieni i zaskoczy widzów. I rzeczywiście, w 290 odcinku „Rodzinki.pl” Kacper będzie nieobecny i pełen dziwnych teorii, co nada całej historii zupełnie nowy ton.