Ranczo. Zmiany w obsadzie nowego sezonu! Nikt nie zastąpi Kusego i Stacha Japycza po śmierci aktorów - ZDJĘCIA

- "Ranczo. Zemsta Wiedźm". To nie byłaby reaktywacja serialu, lecz ostateczne domknięcie całego projektu. Widzowie dowiedzieliby się, co wydarzyło się w Wilkowyjach dziesięć lat po zakończeniu ostatniego sezonu. Nie planujemy 13 odcinków, lecz pięć. Aktorzy zostali już poinformowani. Pracujemy nad scenariuszem, aby dostosować go do obecnych okoliczności. Współautorem nowej wersji jest m.in. Marcin Grembowicz, syn Andrzeja Grembowicza - powiedział Adamczyk.