Ranczo. Powrót serialu po latach to tylko internetowe plotki? Cezary Żak nic nie wie o nowym sezonie! - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-08-07 18:31

„Ranczo" ma wrócić na antenę – ostatnio media obficie rozpisują się na ten temat. Wszędzie ton tych doniesień jest pozytywny – po dziesięciu latach od ostatniego odcinka powstanie kolejny sezon, jedenasty i zagrają w nim ci sami aktorzy, którzy poprzednio raczyli widzów swoimi wspaniałymi kreacjami. Poza Pawłem Królikowskim i Franciszkiem Pieczką. Ale aktorzy nic o planach kontynuacji nie wiedzą! Potwierdza to Cezary Żak.

„Ranczo" na nowo

Gdyby powstał sezon 11 „Rancza”, jego akcja rozpoczęłaby się dziesięć lat po ostatniej scenie serialu z 2016 roku. Wówczas Paweł Kozioł, prezes Polskiej Partii Uczciwości, wygrał wybory prezydenckie. Do gminy Wilkowyje wróciła z USA Lucy (Ilona Ostrowska) z Dorotką, a Kusy (Paweł Królikowski) wyszedł z załamania psychicznego.

„Ranczo" – pięć nowych odcinków

W rozmowie z Pudelkiem Wojciech Adamczyk opowiedział, że sezon jedenasty „Rancza” miałby nosić tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm" i byłby „domknięciem projektu”, składającym się z pięciu odcinków. Aktorzy rzekomo już zostali o wszystkim poinformowani. Współautorem scenariusza ma być m.in. Marcin Grembowicz („Dziewczyny ze Lwowa”).

Z Cezarym Żakiem nikt nie rozmawiał

Wojciech Adamczyk stwierdził w wywiadzie dla Plejady, że TVP podoba się pomysł kontynuacji „Rancza”. W rozmowie z Pudelkiem potwierdził natomiast, że kompletuje obsadę jedenastego sezonu „Rancza" i że rozmawiał już w tej sprawie i z Cezarym Żakiem (wójt Paweł Kozioł i ksiądz Piotr Kozioł) i z Arturem Barcisiem (Arkadiusz Czerepach). Tyle że odtwórca ról braci bliźniaków nic o tym nie wie… Sugeruje wręcz, że realizacja serialu to tylko „internetowe plotki” i że nikt ze strony ewentualnego producenta nie rozmawiał z aktorami. Nie było „spotkań ani ustaleń, żadnych konkretów”. Tak powiedział Cezary Żak w rozmowie z Wirtualną Polską 4 sierpnia i wyjaśnił, dlaczego nie uważa pomysłu nakręcenia nowych odcinków za dobry i czemu występ w nowym „Ranczu” byłby dla niego problematyczny:

- Po pierwsze: byłoby to dla mnie bardzo trudne ze względów technicznych, organizacyjnych i kalendarzowych. Mówiąc wprost: na ten rok i na rok następny mam zaplanowane zdjęcia do zupełnie innych projektów. I od razu uprzedzam, że nie mogę o nich jeszcze absolutnie nic powiedzieć. Więc nie byłoby mi łatwo znaleźć choćby jeden wolny termin. A po drugie, muszę przyznać, że mam bardzo mieszanie uczucia co do tego typu pomysłów. (…) po trzecie: konsekwentnie uważam, że to nie jest dobry pomysł, ale jeśli pojawi się jakaś konkretna propozycja, dobry scenariusz, obiecujące pomysły, stawiam się na planie w pełnym rynsztunku i w całkowitej gotowości na pierwsze zawołanie.

Wygląda więc na to, że jedenasty sezon „Rancza” to na razie jedynie czyste spekulacje.

Ranczo. Wójt Paweł Kozioł (Cezary Żak), ksiądz Piotr Kozioł (Cezary Żak)
10 zdjęć

