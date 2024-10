Profilerka, odcinek 5: Karol aresztuje prawdziwego zabójcę Anny? Poszukiwania u Hryszkiewiczów dadzą efekt - ZDJĘCIA

Dziedzictwo. Dojdzie do makabrycznego wypadku! Yaman trafi do szpitala w krytycznym stanie! Streszczenie 377. odcinka Emanet [17.10.2024]

"Profilerka" odcinek 5 - sobota, 5.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 5 odcinku "Profilerki" dojdzie do aresztowania Fabiana. Wszystko przez wydaną przez prokurator Pawluk zgodę na przeszukiwanie terenów u Hryszkiewiczów. Bez większego przekonania, bo nadal będzie niemal przekonana, że to mąż zabił żonę, dziecko i teścia. Janonis miałby motyw, ponieważ trwające śledztwo i rosnące pytania doprowadziły do odkrycia ciąży Anny, jej romansu i chęci rozwodu z Andrzejem. Karol od początku nie był jednak wielce przekonany co do winy oskarżonego.

Karol Nadzieja aresztuje Fabiana

Nadzieja faktycznie przeszuka tereny u Hryszkiewiczów, a śledztwo da szybkie efekty. Fabian i jego ojciec zostaną aresztowani, gdy policjanci natrafiają na skradzioną Mietkowi broń. Zaczną się prośby i tłumaczenia, ale funkcjonariusze będą nieugięci. Tym bardziej, że właśnie w 5 odcinku "Profilerki" Karol nie będzie zajmował się jedynie śledztwem w sprawie śmierci Anny, ale także zniknięciem Julii (Wiktoria Gorodeckaja).

Przesłuchanie Fabiana rzuci nowe światło na to, gdzie porwano Julię?

Nadzieja przyłoży się do przesłuchiwania Fabiana, bo może w tej sposób odkryje prawdę na temat tego, co spotkało Wigier. Ktoś porwał kobietę, a Karol nie przewidzi, iż profilerka po brutalnej napaści wylądowała w piwnicy i nie wiadomo nawet, czy się z niej wydostanie...

Karol w 5 odcinku "Profilerki" będzie gotów na wszystko, żeby dowiedzieć się, co spotkało Julię. Tymczasem Zofię coraz bardziej martwi zniknięcie Bożeny. Próbuje ją odnaleźć.