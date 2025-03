Ta telenowela hipnotyzuje widzów TVP! Lepsza od tureckich seriali?

Komisarz Mama 4 sezon. Mikołaj Krawczyk dołączył do obsady. Paweł ukradnie Marii śledztwo! - ZDJĘCIA

Spis treści

O czym jest serial "Powrót Diany Salazar"?

"Powrót Diany Salazar" (oryg. El extraño retorno de Diana Salazar) to meksykański serial, który łączy w sobie elementy dramatu, telenoweli i fantasy. Fabuła rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, przenosząc widza do XVII-wiecznej Nowej Hiszpanii i współczesnego Meksyku.

W roku 1640 poznajemy Leonor de Santiago, piękną kobietę obdarzoną nadprzyrodzonymi mocami. Ukrywa się przed światem, by nikt nie odkrył jej tajemnicy. Jej życie zmienia się, gdy spotyka Eduarda, w którym zakochuje się i z którym planuje przyszłość.

Niestety, ich szczęście zostaje zagrożone przez Lukrecję, zazdrosną rywalkę do serca Eduarda. Lukrecja odkrywa sekret Leonor i oskarża ją o czary, co prowadzi do tragicznego wyroku dla zakochanych.

Trzy wieki później, w dzisiejszym Meksyku, żyje Diana Salazar. Młoda studentka odczuwa, że coś jest z nią nie tak, ale nie potrafi zdefiniować dręczącego ją uczucia. Po tragicznej śmierci ojca, którą przypisuje się jej nadprzyrodzonym zdolnościom, Dianę zaczynają nawiedzać koszmary. W snach widzi siebie płonącą na stosie. Wkrótce odkrywa, że jest reinkarnacją Leonor de Santiago, czarownicy skazanej na śmierć w XVII wieku.

Diana postanawia rozwikłać zagadkę swojej przeszłości i odkryć, kto stoi za potworną zbrodnią sprzed wieków. Czy uda jej się wymierzyć sprawiedliwość i poradzić sobie z odziedziczoną mocą?

"Powrót Diany Salazar" - obsada

Angelique Boyer,

Arap Bethke,

Cassandra Sanchez Navarro,

Erick Chapa,

Lore Graniewicz,

Sebastián Rulli,

Sergio Mur.

W obsadzie tej meksykańskiej produkcji występuje plejada meksykańskich aktorów: Angelique Boyer znana z takich produkcji jak: "Teresa", "Za głosem serca", "Trzy razy Ana" czy "Zbuntowani". Obok niej w serialu występuje Sebastián Rulli, który prywatnie jest z nią związany już od 10 lat!

Sebastián Rulli to weteran meksykańskich telenowel. 49-letni aktor polskim widzom znany jest przede wszystkim z roli Héctora Ferrera w serialu "Cena marzeń" z 2004 roku.

Gdzie oglądać "Powrót Diany Salazar"?

"Powrót Diany Salazar" można już oglądać online w serwisie TVP VOD.