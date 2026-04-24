Panna młoda, odcinek 91. Kłamstwo Beyzy i zaskakująca intryga

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w nadchodzącym, 91. epizodzie?

Streszczenie 91. odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 8 maja 2026)

W 91. odsłonie serialu "Panna młoda" zobaczymy, jak Sinem podejmuje decyzję o samodzielnym odwiezieniu Mine na zajęcia do szkoły. W międzyczasie Derya udziela Cihanowi kluczowych rad, podpowiadając mu, w jaki sposób może zapobiec utracie ukochanej Hancer. Z kolei Beyza posuwa się do ostateczności i symuluje utratę ciąży, co natychmiast wzbudza czujność Aysu, wietrzącej w tym podstępną intrygę.

Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy na ekranie?

Główne postacie w tureckim hicie odgrywają Talya Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów, w tym:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka telenowela to format przewidziany na dłuższą emisję. Obecnie "Panna młoda" składa się z trzech sezonów, które łącznie dają aż 325 oryginalnych odcinków, trwających około 120 minut. W polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ w Turcji serial jest wciąż kręcony, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana będą gościć na ekranach prawdopodobnie przez kilka najbliższych lat.