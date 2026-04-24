Panna młoda, odcinek 91. Kłamstwo Beyzy i zaskakująca intryga

Kasia Kowalska
2026-04-24 22:29

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia Hancer, dziewczyny, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie brata. Biznesowy układ niespodziewanie przeradza się w prawdziwe uczucie. Co przyniesie 91. odcinek, który TVP2 wyemituje w piątek 8 maja? Sprawdźcie szczegóły.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w nadchodzącym, 91. epizodzie?

Streszczenie 91. odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 8 maja 2026)

W 91. odsłonie serialu "Panna młoda" zobaczymy, jak Sinem podejmuje decyzję o samodzielnym odwiezieniu Mine na zajęcia do szkoły. W międzyczasie Derya udziela Cihanowi kluczowych rad, podpowiadając mu, w jaki sposób może zapobiec utracie ukochanej Hancer. Z kolei Beyza posuwa się do ostateczności i symuluje utratę ciąży, co natychmiast wzbudza czujność Aysu, wietrzącej w tym podstępną intrygę.

Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy na ekranie?

Główne postacie w tureckim hicie odgrywają Talya Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów, w tym:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka telenowela to format przewidziany na dłuższą emisję. Obecnie "Panna młoda" składa się z trzech sezonów, które łącznie dają aż 325 oryginalnych odcinków, trwających około 120 minut. W polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ w Turcji serial jest wciąż kręcony, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana będą gościć na ekranach prawdopodobnie przez kilka najbliższych lat.

