Panna młoda, odcinek 91. Kłamstwo Beyzy i zaskakująca intryga

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w nadchodzącym, 91. epizodzie?
Streszczenie 91. odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 8 maja 2026)
W 91. odsłonie serialu "Panna młoda" zobaczymy, jak Sinem podejmuje decyzję o samodzielnym odwiezieniu Mine na zajęcia do szkoły. W międzyczasie Derya udziela Cihanowi kluczowych rad, podpowiadając mu, w jaki sposób może zapobiec utracie ukochanej Hancer. Z kolei Beyza posuwa się do ostateczności i symuluje utratę ciąży, co natychmiast wzbudza czujność Aysu, wietrzącej w tym podstępną intrygę.
Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy na ekranie?
Główne postacie w tureckim hicie odgrywają Talya Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów, w tym:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
Turecka telenowela to format przewidziany na dłuższą emisję. Obecnie "Panna młoda" składa się z trzech sezonów, które łącznie dają aż 325 oryginalnych odcinków, trwających około 120 minut. W polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ w Turcji serial jest wciąż kręcony, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Widzowie w Polsce muszą uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana będą gościć na ekranach prawdopodobnie przez kilka najbliższych lat.