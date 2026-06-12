Sytuacja z Feritem i Ayse od jakiegoś czasu stawała się coraz bardziej dramatyczna, a wszystko zaogniło się, gdy Derya postanowiła uciec. Już w 945. epizodzie zszokowany funkcjonariusz odkrył, że niestabilna kobieta, wspierana przez Utku, nie tylko wymknęła się policji, ale też uprowadziła bezbronną Ayse. Próby negocjacji ze strony ofiary okazały się zupełnie nieskuteczne. Prawdziwe apogeum nadeszło w 947. odcinku, kiedy to brutalna porywaczka uwięziła samego Ferita. Zrozpaczony policjant, widząc nieskuteczność standardowych działań, zdecydował się na niezwykle niebezpieczny krok i wciągnął porywaczkę w psychologiczną grę. Zaczął udawać jej sojusznika, mając świadomość, że bezlitosny Utku tylko czeka na znak, aby zamordować uwięzioną Ayse. Taki obrót spraw sprawia, że w nowym odcinku bohaterowie znajdą się w skrajnie trudnym położeniu.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Dziedzictwo" odc. 948: Ryzykowna intryga komisarza Ferita

W 948. odsłonie serialu Ferit nadal prowadzi swoją ryzykowną grę pozorów. Wykorzystuje fakt, że toksyczne uczucie całkowicie zamroczyło Deryę i zaczyna bezlitośnie nią manipulować. Rozmawia z nią w taki sposób, aby uwierzyła, że funkcjonariusz naprawdę zmienił zdanie i pragnie spędzić z nią resztę życia. Zaślepiona namiętnością i obietnicą wspólnej przyszłości Derya w pełni daje się zwieść. Jest absolutnie pewna, że razem wyjadą za granicę, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Emocje biorą górę, a kobieta popełnia tragiczny w skutkach błąd – postanawia rozkuć Ferita.

"Dziedzictwo" odc. 948: Czy Ferit ocali Ayse z rąk oprawców?

Zaraz po tym, jak komisarz uwalnia ręce, atakuje Deryę ciosem głową, po którym porywaczka traci przytomność. Równocześnie w miejscu przetrzymywania zakładniczki następuje nieoczekiwany przełom. Odważna Ayse wykorzystuje chwilę dekoncentracji swojego strażnika, uderza Utku i rozpoczyna dramatyczną próbę ucieczki. Niestety, kontuzjowana noga uniemożliwia jej dalszy bieg i zmuszona jest pozostać wewnątrz budynku. Kiedy Derya w końcu odzyskuje świadomość, szybko dociera do niej, że padła ofiarą sprytnego oszustwa, a miłosne wyznania policjanta były czystą manipulacją. Bez wahania dzwoni do Utku i wydaje okrutne polecenie: ma natychmiast zabić Ayse. Gdy zbrodniarz zbliża się do ofiary, nagle pojawia się Ferit i go obezwładnia. Szczęśliwi Ferit i Ayse padają sobie w objęcia.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać 948. odcinek serialu?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 948. odcinek zostanie pokazany w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić wszystkie wyemitowane odcinki za darmo na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - o czym jest serial i kto w nim gra?

Historia skupia się na Seher i Kevser, córkach Yusufa, które dorastały w biedzie, ale w kochającej się rodzinie. Ich ścieżki rozchodzą się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po dziadku. Niestety, wkrótce jej mąż umiera, a ona sama ciężko choruje. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się 5-letnim chłopcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego i niebezpiecznego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, aby odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)